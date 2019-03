Dal cuore umano al cuore meccanico al cuore biologico, Gino Gerosa a palazzo Zacco

Prof. Gino Gerosa - Università degli studi di Padova

Per il ciclo “Scienza e Ricerca” in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova

Gino Gerosa

- Professore Ordinario di Chirurgia Cardiaca Università degli Studi di Padova dal novembre 2015

- Direttore U.O. Cardiochirurgia, Azienda Ospedaliera di Padova, dal febbraio 2003

- Direttore Centro Trapianti e Programma Assistenza Meccaniche al Circolo dal 2003

- Direttore Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia – Università degli Studi di Padova (dal 2003 al 2013 e dal 2017 ad oggi)

- Direttore Scientifico CORIS - Consorzio per la Ricerca Sanitaria della Regione Veneto (dal 2016)



Ha eseguito il primo intervento in Italia di rivascolarizzazione miocardica a cuore battente con sistema robotico Da Vinci. (First italian robot enhanced coronary bypass Ital Heart J 2004 Jun; 5 (6) 475-8).

Ha eseguito il primo intervento in Italia di isolamento delle vene polmonari totalmente endoscopico con il sistema robotico Da Vinci (Totally endoscopic robotic-guided pulmonary veins ablation: an alternative method for the treatment of atrial fibrillation Eur J Cardiothorac Surg 2004 Aug: 26 (2): 450-2).

Ha eseguito intervento di rivascolarizzazione miocardica e endoarterectomia carotidea in pazienti sveglio (Simoultaneous coronary artery by-pass grafting and carotid endarterectomy in an awake Jehova’s witness patient without endotracheal intubation. Eur J Cardiothorac Surg 2005 Jan; 27 (1): 168-170).

Ha eseguito il primo impianto in Italia di assistenza ventricolare sinistra con Berlin Heart Incor (2003).

Ha eseguito uno dei primi trapianti al mondo di cellule staminali in paziente affetto da miocardiopatia post-ischemica nel 2002.

Ha diretto l’equipe che ha eseguito il primo trapianto cardiaco ABO incompatibile in Italia in paziente pediatrico (2006) (ABO-incompatible heart transplantation: crossing the immunological barrier. J Cardiovasc Med (Hagerstown2008 Aug; 9 (8): 854-7).

Ha eseguito il primo impianto in Italia del cuore artificiale totale Cardiowest (2007).

Nel settembre 2011 ha eseguito con successo il trapianto di cuore nel paziente con la più lunga sopravvivenza al mondo con un cuore artificiale totale (3 anni e 8 mesi).

Nel 2015 ha eseguito il primo intervento al mondo di sostituzione valvolare aortica combinato ad una plastica valvolare mitralica senza l’utilizzo della circolazione extracorporea ed a cuore battente attraverso l’apice del ventricolo sinistro.

Nell’aprile 2015 ha eseguito per la prima volta al mondo l’impianto di un cuore artificiale totale Cardiowest 50 cc in un ragazzo già trapiantato di cuore.

Nel maggio 2016 ha eseguito per la prima volta al mondo, in un paziente affetto da insufficienza mitralica, l’impianto di un anello mitralico senza l’utilizzo della circolazione extracorporea ed a cuore battente attraverso l’apice del ventricolo sinistro.

Sotto la sua guida il Centro di Cardiochirurgia di Padova è diventato il primo Centro in Italia per numero di trapianti cardiaci e impianti di sistemi di assistenza ventricolare (cuori artificiali) nel 2015.

Il Laboratorio di Ricerca di Medicina Rigenerativa da lui fondato e diretto ha messo a punto la tecnologia per decellularizzare la valvola cardiaca umana (homograft) da utilizzare nei pazienti pediatrici e cardiopatici congeniti adulti. Tale tecnologia è stata donata alla Banca del Tessuti di Treviso che risulta oggi l’unica Banca dei Tessuti in Europa oltre ad Hannover ed essere proprietaria di tale tecnologia.

E’ autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche e co-autore di 8 libri di interesse cardiochirurgico.

http://www.unipoppd.org/

https://www.facebook.com/UniversitaPopolarePadova/