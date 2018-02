“Curare e prendersi cura degli ultimi giorni”, incontro sui temi del fine vita a palazzo Moroni

Il Movimento ecclesiale di impegno culturale - Meic, dopo la pubblicazione della legge sul biotestamento organizza un convegno per proporre un confronto sui più rilevanti aspetti delle situazioni di fine vita.

L'incontro intende offrire un’occasione per una riflessione attenta e senza pregiudizi su un tema che coinvolge vari aspetti: visione della vita, dignità della persona, valore e senso della terapia.

L'appuntamento è per sabato 24 febbraio dalle ore 9 in sala Anziani di palazzo Moroni.

Presenta il tema Paolo Benciolini; modera Vito D’Ambrosio.

Relazioni

premesse di ordine bioetico - Antonio Da Re

aspetti giuridici sui nuclei della legge sul biotestamento e l’analisi dei problemi che la sua applicazione prospetta - Paolo Zatti e Andrea Nicolussi

“Il fine vita”, l’esperienza di chi opera a contatto con persone ammalate - Nereo Zamperetti

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova.

Informazioni

Movimento ecclesiale di impegno culturale - Meic

