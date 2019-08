"Un curioso accidente" di Carlo Goldoni in scena a Villa Roberti

Venerdì 27 settembre, alle ore 21, andrà in scena presso Villa Roberti di Brugine lo spettacolo "Un curioso accidente" tratto dall'opera di Carlo Goldoni.

"Un curioso accidente", che Goldoni dichiara essere un fatto vero, «verissimo, accaduto, non ha molto tempo, in una città di Olanda. Mi fu raccontato da persone degne di fede». Un'opera tra le sue più fortunate, una commedia degli errori o, ancor meglio, l'errore che crea quel tipo di commedia che solo Goldoni riesce a costruire con l’abile maestria che l'ha reso famoso. Una tessitura drammaturgica che porta, sostiene i personaggi in un susseguirsi di impennate d’ambiguità e di situazioni comiche teatralmente intriganti.

Informazioni e contatti

Teatro&Cicchetti: 13 euro

spettacolo + aperitivo e 2 cicchetti

(prima e dopo gli spettacoli, dalle ore 20 alle 23)

Food&Beverage a cura di Dimensione20

Solo Teatro: 8 euro | Ridotto: 5 euro

Gratuito fino ai 12 anni

Ore 20.15 Visita guidata a Villa Roberti: 5 euro

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgono al coperto. È gradita la prenotazione.

Web: http://www.villaroberti.com - Facebook

