Curtarock Festival 2017

L’associazione A.S.D. Rambla è lieta di presentare Curtarock 2017.

La diciottesima edizione del Festival si terrà dal 26 al 30 luglio 2017 nella zona industriale di Curtarolo.

Ingresso libero tutte le sere.

Cucina aperta dalle 19.

Stand con: birre artigianali, bancarelle, giochi e molto altro.

Live dalle 21.

Line up:

► Mercoledì 26 Luglio

- GOOD OLD BOYS official (Unica data in Veneto)

- Slander ("Calunnia" release show)

- Lethal V with Dj MS

- Hobos

- WAH '77

- Sesto Senso



► Giovedì 27 Luglio

- FUZZ ORCHESTRA

- Mr Marcaille

- MESSA

- DJSet by Dj Sica

► Venerdì 28 Luglio

- Uzeda

- ZEUS!

- DESTROY ALL GONDOLAS

- BEELZEBEAT

- Dj Ignoranza

► Sabato 29 Luglio

- Gnarwolves (UK - Italian record release show)

- Dufresne (Ultimo show estivo)

- Second Youth

- Fall Of Minerva

- 360 FLIP

► Domenica 30 Luglio

- Talco (Unico show in Veneto)

- IS

- THE RIPPERS

- ANTARES

Info: http://www.curtarock.it/

Instagram: curtarock_festival

Partners: A.S.D. Rambla, Trivel, MacinaDischi.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/473441616333305/

Gallery