“Regalo di nozze”, teatro brillante per “Curtarolo a Teatro” in Sala Forum

Torna con la sesta edizione la rassegna teatrale "Curtarolo a Teatro".

L'iniziativa, patrocinata dal comune di Curtarolo - assessorato alla Cultura, dalla provincia di Padova e in collaborazione con ATA Teatro Padova, avrà luogo nella sala forum di Curtarolo dal 17 febbraio al 24 marzo, per un totale di sei spettacoli.

Inizio spettacoli ore 21.

SCOPRI TUTTI GLI SPETTACOLI DI "CURTAROLO A TEATRO 2018"

Prossimi eventi

Lo spettacolo

Compagnia Teatrale Camerini con Vista

"REGALO DI NOZZE"

Valerio Di Piramo

regia di Pierluigi Longo

Nella casa di una sposa, la mattina del matrimonio, c'è sempre trambusto. Una madre agitata, una sorella invidiosa, un padre che cerca di portare calma e un'amica appariscente fanno sempre parte del copione, così come l'immancabile sposina. Possibile è la presenza di una zia suora e può capitare che ci sia l'ex della sorella della sposa. Ma non è frequente che la gestione del matrimonio sia affidata ad uno stravagante wedding planner. Ed è quasi impossibile che fra i parenti sbuchi un ospite inatteso con un "miracoloso" regalo in grado di portare alla luce molte verità. In casa Martini tutto ciò succede!