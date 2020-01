Cyberbullismo: identificare, prevenire e gestire, incontro a Polverara

Il Comune di Polverara organizza un incontro rivolto a tutti per approfondire la tematica del cyberbullismo! Un'opportunità di avere dei relatori esperti sull'argomento per capire come identificare, prevenire e gestire questo preoccupante fenomeno!

Appuntamento venerdì 31gennaio ore 21 in casa delle associazioni!

Info web

https://www.facebook.com/ComuneDiPolverara/