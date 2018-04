“Da Donna a Donna”, per conoscere tutti i segreti della medicina estetica a Padova

Le opportunità della chirurgia e della medicina estetica oltre i preconcetti: se ne parla venerdì 20 aprile, a partire dalle 19, con la dott.ssa Rossella Sferrazza ad Affidea-Poliambulatorio Morgagni (via Cavazzana 39), nell’ambito degli incontri “da Donna a Donna” organizzati in collaborazione con il portale al femminile Smazing.it. Al termine della chiacchierata con la specialista verrà offerto un aperitivo. Data la disponibilità limitata dei posti, si consiglia la prenotazione del posto a info@smazing.it.

Gli interventi estetici sono spesso visti come superflui, eppure per molte donne essere sicure del proprio aspetto fisico va oltre la vanità. E se si tratta pur sempre di operazioni, da non affrontare cioè con leggerezza, contemporaneamente si sviluppano tecniche sempre più innovative e sempre meno invasive. Proprio al fare chiarezza sulla chirurgia e sulla medicina estetica è dedicato il primo appuntamento del 2018 di “da Donna a Donna”, il ciclo di incontri con specialisti organizzato da Smazing e Affidea. La formula “da Donna a Donna” è studiata per dare alle partecipanti un’occasione di approfondimento su diverse tematiche legate alla salute e al benessere delle donne non attraverso una conferenza, ma con un incontro aperto al dibattito con una specialista: una vera e propria chiacchierata, alla quale segue un momento di socialità con un aperitivo. Dopo l’appuntamento del 20 aprile, gli incontri “da Donna a Donna” torneranno in autunno.

Cos’è Smazing

Il nome “Smazing” nasce dall’abbreviazione dell’espressione inglese “It’s amazing” (è fantastico) e il portale Smazing.it nasce con l’obiettivo di essere per le donne un’isola felice nel mare della Rete. È composto tra tre anime. La prima è il blogazine, cioè un blog multiautore con il taglio da magazine: i contenuti sono incentrati sulla condivisione di idee ed esperienze su argomenti diversi, dall’attualità al fitness, dal beauty all’ecologia etc. La seconda è l’e-shop, differenziato per sezione e con una regola di trasparenza: i prodotti che compaiono nello shop sono solo quelli selezionati direttamente dalle Smazing girls. La terza anima è l’agenzia del benessere: Smazing è in prima fila per proporre eventi ed esperienze incentrati sul benessere della donna.

