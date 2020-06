“Da giovani promesse...”: tutti gli appuntamenti online del festival letterario

È arrivato il momento di annunciare l’edizione 2020 di “Da giovani promesse...”, il festival letterario pensato e presentato da Progetto Giovani! Quest’anno il festival si trasforma in un’edizione tutta online in cui le autrici e gli autori ospiti, per tre settimane, racconteranno il loro esordio letterario, le loro vicende editoriali e molto, molto altro ancora. L’avvio del festival è previsto per lunedì 1° giugno.

Dettagli

Dal 1° giugno, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova presenta la nuova edizione di “Da giovani promesse…”, il festival letterario dedicato agli esordi letterari più brillanti e ai giovani autori del panorama editoriale italiano e internazionale.

Dove vedere gli incontri

La rassegna, tutta virtuale, prende vita sulle pagine di progetto giovani, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di Progetto Giovani. Un video al giorno, per tre settimane, in cui gli autori e le autrici ospiti del festival si susseguono nel racconto del proprio esordio, delle successive vicende editoriali, dei propri riferimenti letterari e dei consigli ai giovani aspiranti scrittori.

Iscriviti qui

L’edizione 2020 di “Da giovani promesse…”

L’edizione 2020 di “Da giovani promesse…” parte lo stesso giorno in cui sarà proclamato, con modalità del tutto inedite, il vincitore del Premio Campiello Opera prima 2020 e sarà selezionata la Cinquina finalista. Nel corso del Festival, ci sarà l’occasione per festeggiare anche il vincitore del Premio Calvino, proseguendo la collaborazione con il più importante concorso nazionale dedicato all’opera prima inedita.

Inoltre, lunedì 8 maggio alle 18.15 Ilaria Rossetti discute il suo nuovo romanzo, “Le cose da salvare” con i lettori del Bookclub Neri Pozza di Padova. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati e si svolge online sulla piattaforma Zoom.

Come partecipare

Per partecipare, è sufficiente iscriversi attraverso l’apposito modulo. Il giorno dell’incontro, gli iscritti riceveranno il link per seguire la conversazione, durante la quale sarà possibile interagire con l’autrice e gli altri partecipanti.

Gli ospiti

Partecipano all’edizione 2020:

Marta Barone, Giulia Caminito, Bianca Rita Cataldi, Stefano Costa, Rae DelBianco, Andrea Donaera, Claudia Durastanti, Massimiliano Felli, Alessio Forgione, Sandro Frizziero, Claudio Lagomarsini, Marco Lupo, Valentina Maini, Elvis Malaj, Francesca Manfredi, Eleonora Marangoni, Giulia Morgani, Claudia Petrucci, Alcide Pierantozzi, Ilaria Rossetti, Gennaro Serio, Anna Siccardi…

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani

via Altinate, 71 - 35121 Padova

email progettogiovani@comune.padova.it

Per saperne di più: https://bit.ly/2AheJCv