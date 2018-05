“Da giovani promesse...”, il festival letterario al centro culturale Altinate San Gaetano

Dal 16 maggio al 1 giugno l’Ufficio progetto giovani del comune di Padova presenta “Da giovani promesse…”, il festival letterario dedicato agli esordi letterari più brillanti e ai giovani autori del panorama editoriale italiano e internazionale.

Presentazioni letterarie, incontri di approfondimento, workshop e gruppi di lettura, senza dimenticare gli appuntamenti rivolti scuole: il festival nasce con l’intenzione di coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo e rendere protagonisti i giovani e i loro talenti, valorizzando, al tempo stesso, uno degli spazi culturali più importanti della città, il centro culturale Altinate San Gaetano.

Tutti gli incontri si svolgono allo Spazio 35, al piano terra del centro; fanno eccezione tre appuntamenti ospitati dall'università. L'ingresso è sempre libero e gratuito.

Programma

Mercoledì 16 maggio - 18.30

Joshua Cohen, “Un’altra occupazione”

con Giulio D’Antona

Giovedì 17 maggio - 18.30

Mattia Conti, “Di sangue e di ghiaccio"

con Ilaria Gaspari

Venerdì 18 maggio - 18.30

Marco Balzano, “Resto qui”

con Emmanuela Carbé

ATTENZIONE: L’incontro con Marco Balzano è stato annullato per un concomitante e inderogabile impegno lavorativo dell’autore.

Sabato 19 maggio - 18.30

Valerio Valentini, “Gli 80 di Camporammaglia”

con Francesco Pasquale

Lunedì 21 maggio - 18.30

Anna Marchitelli, “Tredici canti (12+1)”

con i lettori del Book Club Neri Pozza

Martedì 22 maggio

ore 17, Palazzo Maldura, aula Scattola

Gianluigi Simonetti, “La letteratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea”

con Matteo Marchesini

in collaborazione con Disll Unipd - Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

ore 18.30

Orso Tosco, “Aspettando i naufraghi”

con Veronica Tabaglio

Mercoledì 23 maggio

ore 11

Luca Barbieri, "Come si fa un’intervista"

ore 18.30

Simone Lisi, “Un’altra cena. O di come finiscono le cose”

con Elena Sbrojavacca

ore 21

Silvia Salvagnini, “Il seme dell’abbraccio”

Concerto per poesia, canzone, musica elettronica e immagini con Silvia Salvagnini, Nico De Giosa e Alessandra Trevisan

Giovedì 24 maggio - 18.30

Sara Baume, “fiore frutto foglia fango”

con Ester Armanino

Venerdì 25 maggio - 18.30

Rocco Civitarese, “Giaguari invisibili”

con Sara Vergot

Sabato 26 maggio - 18.30

La rinascita delle riviste letterarie: Effe - Periodico di Altre Narratività e The FLR - The Florentine Literary Review

con Dario De Cristofaro, Giovanni Bitetto, Germana Urbani e Diego Bertelli, in collaborazione con Libreria Limerick

Martedì 29 maggio - 10-18

Matteo Caccia, workshop di storytelling

solo su iscrizione: http://bit.ly/2HMSO9o

Mercoledì 30 maggio

ore 17 - Palazzo Maldura, aula Scattola

Roberto Carnero, “Lo scrittore giovane. Pier Vittorio Tondelli e la nuova narrativa italiana”

in collaborazione con Disll Unipd - Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

ore 18

"Personal book shopper, Dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere"

con Valentina Berengo e Gioia Lovison

Giovedì 31 maggio

ore 9

Marilena Parlati

Mary Shelley. Scrivere “Frankenstein” a 19 anni

appuntamento rivolto alle scuole superiori, ma aperto a tutti

in collaborazione con One Book One City Padova - Università degli Studi di Padova

ore 18

Federico Riccato, “Spigola o agnello”

con Francesca Koban

Nick Hunt, “Dove soffiano i venti selvaggi”

con Raffaele Riba

Venerdì 1 giugno - 17.30 - Cortile antico di palazzo Bo

I premi letterari

con i neoproclamati vincitori del XXXI Premio Italo Calvino e del XV Premio Campiello Opera Prima.

Intervengono Mario Marchetti, presidente del Premio Calvino, il professore Piero Luxardo, presidente del Comitato di gestione del Premio Campiello ed Emanuela Canepa, vincitrice del Premio Calvino 2017

Informazioni

http://bit.ly/2FDY4WE

Evento Facebook