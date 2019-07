“Parole d’autore” ad Albignasego con Dacia Maraini che presenta "Corpo Felice"

Torna venerdì 4 luglio la rassegna “Parole d’autore” ad Albignasego con Dacia Marain che presenta "Corpo Felice".

Appuntamento al palazzetto polivalente i via Pirandello alle ore 21.

Dettagli

Un’autrice simbolo della lotta per i diritti femminili racconta cosa significa essere donna e madre, ieri come oggi, tra le contraddizioni di sempre e le sfide di domani. Una madre che non ha avuto il tempo di esserlo. Un figliomai cresciuto. Tra di loro, i giorni teneri e feroci, sognati eppure vividissimi che non hanno vissuto insieme. E un dialogo ininterrotto che racconta cosa significa diventare donne e uomini oggi. Dacia Maraini riavvolge il filo di una storia tempestosa, quella al femminile, attraverso le parole di una madre a un figlio perduto, il suo, che cammina verso la maturita pur abitando solo nei ricordi.

Dacia Maraini è autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi, tradotti in oltre venti Paesi. Nel 1990 ha vinto il Premio Campiello con La lunga vita di Marianna Ucria e nel 1999 il Premio Strega con Buio.Libro

Ingresso gratuito.

Info web

https://www.facebook.com/events/423789285144707/