Dakota Beer Fest a Capriccio di Vigonza

Sette gruppi dal vivo per sette notti ad alto contenuto rock. Con il meglio delle tribute band locali che si alterneranno sul palco della festa della birra del Dakota Pub, nel piazzale dello storico locale di Capriccio di Vigonza, che da dieci anni si trasforma in un grande palco scenico per gli appassionati dell’accoppiata band e birra.

La rassegna di quest’anno parte subito forte lunedì 21 con l’esibizione della Diapason band, il migliore gruppo tributo di Vasco Rossi in circolazione. Per i fan di Ligabue la serata giusta è martedì con le Anime in plexiglass, formazione che ha saputo farsi rispettare anche sullo scenario nazionale dello show ispirato al rocker di Correggio.

Mercoledì sera un ritorno sul palco del Dakota estivo con Yano & Sismica, formazione electro dance che esegue pezzi originali e costituisce un piccolo fenomeno a sè nel panorama musicale veneto. Altro cavallo di battaglia delle feste estive a Capriccio di Vigonza sono gli Ubermensch, tribute band dei metallicissimi Rammstein, con tanto di scenografie originali e uso abbondante di lanciafiamme e giochi pirotecnici sul palco.

Venerdì sabato e domenica tripletta di classici degli anni ‘80 e ‘90 con venerdì i Jackson One, tribute band che riporta dal vivo l’arte del re del pop, sabato 26 arrivano per la prima volta sul palco della festa della birra di Capriccio i Vipers, stimata tribute band dei Queen con un cantante all’altezza degli impegnativi vocalizzi di Freddie Mercury, mentre domenica la chiusura in bellezza è con i Blood Brothers, formazione che ripropone il meglio del repertorio del “Boss” Bruce Springsteen.

“È una edizione del decennale che ci soddisfa per la qualità delle band che siamo riusciti ad ingaggiare - spiega Manrico Sartori, art director della rassegna e da vent’anni anima del Dakota Pub - la nostra festa negli anni ha lanciato numerosi gruppi che hanno poi saputo letteralmente spiccare il volo nel variegato e competitivo scenario delle tribute band. Ogni sera del fine settimana proporremo inoltre allo stand gastronomico anche le dirette delle partite di calcio del campionato di serie A. È la nostra maniera per offrire un “atterraggio morbido” a chi, alla fine delle ferie, si prepara a un nuovo anno di lavoro”.

