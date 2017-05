“Dalla penna al mouse” convegno a palazzo del Bo

Sarà la storica Aula Magna dell’Università di Padova ad ospitare l’iniziativa della Confcommercio nazionale e dell’Ascom patavina “Dalla penna al mouse, contenuti e contenitori della comunicazione del futuro” che si propone di analizzare come sta cambiando la comunicazione, come i tradizionali mezzi di informazione si trasformeranno nei prossimi anni e come questi si integreranno con i nuovi strumenti.

SCARICA IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

L’iniziativa, in calendario per martedì 16 maggio alle 10, partirà dalle enormi potenzialità e opportunità che il web e i social media offrono alle imprese e che saranno approfonditi con il contributo di esperti e blogger e il coinvolgimento di imprenditori, giornalisti, freelance e social media strategist.

Dopo i saluti del rettore dell’Università, Rosario Rizzuto e del presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, si entrerà nel vivo della giornata di formazione con l’intervento di Sergio De Luca, direttore centrale comunicazione e immagine della Confcommercio per poi passare alle testimonianze di Paolo Mazzanti, direttore responsabile di Askanews (“Le agenzie di stampa al tempo dei social e della post-verità”; Andrea Minuz, docente di cinema, moda e culture visive dell’Università di Roma «La Sapienza» (“La televisione nel nuovo sistema dei media”; Andrea Iannuzzi, Gruppo Espresso-La Repubblica (“L’orizzonte dei giornali stranieri”) e Andrea Cangini, direttore di QN (“I quotidiani locali resistono alla crisi”).

Nel pomeriggio, dopo i saluti di Antonino Padovese, presidente dell’Associazione Stampa Padovana (la giornata di formazione è a pieno titolo uno degli eventi formativi dell’Ordine dei Giornalisti), seguirà l’intervento di Andrea Albanese, Ceo Web Marketing Manager & Social Media Marketing Day e la testimonianza di Silvia Badriotto, blogger di “Nuovi Turismi”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata collegandosi al sito internet dell’Ascom: www.ascompd.com