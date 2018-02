"Daniela e Marzia Banci, Orafe. La tradizione nella modernità" all'oratorio di San Rocco

Daniela e Marzia Banci, Orafe. La tradizione nella modernità

dal 24 febbraio all’8 aprile

oratorio di San Rocco

inaugurazione: 23 febbraio, ore 18

mostra a cura di Ornella Casazza

L’esposizione delle orafe Daniela e Marzia Banci, aperta dal 24 febbraio all’8 aprile all’oratorio di San Rocco, si inserisce tra i progetti di valorizzazione del gioiello contemporaneo, nell’ambito di una ricognizione che prosegue in città da decenni ed è promossa e organizzata dall’assessorato alla Cultura.

L'esposizione

La mostra padovana presenta la produzione più recente delle due artiste: anelli, bracciali, spille, pendenti, orecchini, in oro e argento con gemme, brillanti e colorate che testimoniano la loro originale versatilità. Le forme nuove, inusuali si distinguono per l’elevata perizia tecnica. I gioielli, realizzati interamente a mano, hanno contenuti simbolici, che si concretizzano attraverso un’attenta ricerca delle forme.

Progetti dalla semplice linearità si alternano a costruzioni più complesse, nelle quali compare, attraverso una personale rielaborazione, la riproposizione di un modello del passato, un colto riferimento espresso in termini di omaggio al nostro patrimonio culturale.

Anche se i materiali scelti sono soprattutto quelli trasmessi dalla tradizione, il loro accostamento avviene secondo aspetti a volte inusuali, avvalorati da una finitura formale che si poggia sempre su una tecnica raffinatissima.

Le artiste

La formazione nel campo dell’oreficeria delle due artiste, sorelle, inizia nell’Italia centrale per poi proseguire allo IUAV di Venezia, dove, frequentando la facoltà di Architettura, possono approfondire la passione per la progettazione e per le forme.

Daniela e Marzia Banci hanno innestato sulle antiche tradizioni dell’arte orafa la propria ricerca sul gioiello, svoltasi nell’arco di quasi quattro decenni.

La mostra temporanea delle Banci permette un significativo confronto con la collezione permanente esposta a palazzo Zuckermann, sede del Museo d’Arte - sezione arti applicate e decorative, noto anche per conservare un’importante sezione di gioielli.

Incontri

Per consentire al pubblico un approfondimento saranno proposti tre incontri, con inizio alle ore 11:

Domenica 11 marzo

Daniela e Marzia Banci, orafe della contemporaneità

a cura di Ornella Casazza

Domenica 18 marzo

“Primo amore”: l’orafo tra arte e vita

a cura di Umberto Curi

Sorelle Banci: una coraggiosa arte orafa

a cura di Vittorio Spigai

Domenica 8 aprile

Banci Banci. Interazioni preziose verso connessioni sensibili

a cura di Andrea Ferrato

Orari di apertura

Orario 10-19, chiuso i lunedì non festivi

ingresso libero

Informazioni

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

049.8205664 - 049.8204563

serviziomostre@comune.padova.it

