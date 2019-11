Daniele Silvestri incontra gli studenti dell'Università di Padova

Università di Padova,

Daniele Silvestri incontra gli studenti

Giovedì 7 novembre ore 17,30

Aula Magna “Galileo Galilei”

Palazzo Bo - via 8 Febbraio 2

Dettagli

Artista versatile, nel suo percorso Daniele Silvestri ha spaziato tra scrittura, teatro, musical e cinema. La sua cifra stilistica coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano canzoni quali “Cohiba”, “Il Mio Nemico” e “La Mia Casa” al fianco di “Le Cose che Abbiamo in Comune”, “Salirò” e “Quali Alibi”. Le sue partecipazioni a festival popolari hanno sempre lasciato un segno, grazie alla singolare impronta che le contraddistingue: mai sopra le righe, ma sempre sorprendenti.

Giovedì 7 novembre, presso l'Aula Magna di Palazzo Bo a Padova, Silvestri incontrerà gli studenti e le studentesse di UniPd, in un inedito dialogo basato sulle domande dei giovani. Per l'occasione, gli studenti dell'Ateneo avranno a disposizione una scontistica dedicata per accedere al concerto di Padova dell'artista, venerdì 8 novembre alla Kioene Arena.

Con allestimento scenografico spettacolare e "senza palco", una grande band con 2 batterie e 9 musicisti, tanti ospiti e una scaletta che contiene 25 anni di successi, il live di Daniele Silvestri "La Terra dal vivo sotto i piedi", è partito nei Palasport di tutta Italia.

Tutti i dettagli del live alla Kione

Silvestri torna a sorprendere portando in scena il primo concerto senza palco, in cui, insieme ai musicisti, non si esibirà su un normale palcoscenico ma su un gigantesco cumulo di terra (richiamo al titolo dell'album) al centro del palasport, mentre un imponente ledwall e un gioco di luci particolarissimo comporranno il resto della scenografia.

Con "la terra sotto i piedi", insieme a Silvestri, ci sarà una super band di 9 musicisti, formata dalle due batterie di Fabio Rondanini e Piero Monterisi, dal basso di Gabriele Lazzarotti, dalle tastiere e sintetizzatori di Gianluca Misiti, dalle chitarre di Adriano Vitenerbini e Daniele Fiaschi, dal fagotto e tromba di Marco Santoro, dalla tromba e percussioni di Jose Ramon Caraballo Armas e dalle tastiere di Duilio Galioto. Oltre a loro, ospite fisso del tour sarà Rancore. Il rapper, già con Silvestri su Argentovivo, sarà presente in tutte le date con innesti a sorpresa del suo labirintico mondo visionario.

I tantissimi riconoscimenti ricevuti (Premio Tenco, David di Donatello, Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour, Carosone per citarne alcuni) costituiscono un’ulteriore conferma della sua tensione verso l’altro, dello sguardo, della parola e dell’azione sempre vigili sul presente, solidali, lucidi, generosi. Nascono così i numerosi progetti costruiti con e per Onlus anche molto diverse tra loro: Movimondo in Mozambico, Agende Rosse, CUAMM, Every Child is my Child tra le altre.

I suoi testi sono spesso acrobazie linguistiche balzate fuori dagli otto album in studio: un gioco e un talento che ne fanno uno dei cantautori italiani più studiati dal punto di vista letterario.

Ingresso

Incontro gratuito con posti limitati; biglietti per il concerto di venerdì 8 novembre su zedlive.com, ticketmaster.it e presso i punti vendita autorizzati.

Aggioramento

È stato raggiunto il numero dei posti disponibili: le prenotazioni sono chiuse.

