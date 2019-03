Danilo Rea in “Something in our way” alla Sala dei Giganti

Danilo Rea in “Something in Our Way”

Giovedì 16 maggio – ore 21.15

Sala dei Giganti Palazzo Liviano, Padova

Scarica la brochure della rassegna

Piano solo ispirato ai successi dei Beatles e dei Rolling Stones

Danilo Rea – pianoforte

prima assoluta a Padova!

La quarta edizione della rassegna Il Suono e la Parola. Primavera tra letteratura, musica e teatro – promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Culturain collaborazione con la Scuola di Musica “Gershwin” e la media partnership di Radio Padovae Easy Network – chiude la sua programmazione giovedì 16 maggio alla Sala dei Giganti di Palazzo Liviano con un concerto imperdibile del pianista jazz Danilo Rea in occasione della presentazione del nuovo album Something in our way ispirato ai successi dei Beatles e dei Rolling Stones.

Un progetto live e discografico, pubblicato per Warner Music Italy, in cui i brani più celebri delle due band britanniche icone della musica pop e rock dagli anni ’60 si uniscono sul filo delle note del piano di Danilo Rea alla memoria di tutti noi.

Le canzoni di Lennon, McCartney e Harrison, da sempre riferimento musicale e colonna della formazione di questo gigante del pianismo jazz, s’intrecciano con i pezzi di Jagger e Richards.

Un concerto in cui le differenti vie musicali delle due formazioni convivono, si alternano e si uniscono nelle note di Rea, superando l’eterna dicotomia. Dalla melodia di Let it be all’appassionata Angie passando per il ritmo di Ob-la-dì Ob-la dà e l’energia di Jumpin’ Jack Flash, Danilo scompone, riarrangia e ricostruisce fino a restituire la musica che si colora di nuove sfumature.

Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.

Ingresso

Biglietti: poltronissime numerate euro 15 / posti non numerati euro 10

Prevendite: Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, HiFi Record e Circuito Vivaticket www.vivaticket.it

Informazioni: 3421486878 – info@ilsuonoelaparola.it

Info web http://www.ilsuonoelaparola.it/eventi/2019-05-16-danilo-rea/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/427751931300216/

Gallery