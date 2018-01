“Evoluzioni light” le nuove forme della danza al Verdi con “I giardini di Kensington”

Sulla scorta del grande successo ottenuto e Padova e Venezia dalla rassegna di danza “Evoluzioni” nasce una nuova proposta pensata per lo spazio più raccolto del Ridotto del Teatro Verdi di Padova.

Sarà questa l’occasione per ospitare progetti più intimi, che richiedono un rapporto di maggiore prossimità con gli spettatori, e per presentare al pubblico alcuni artisti della nuova scena coreografica italiana, tra i più originali e innovativi.

SIRNA-POL

uno spettacolo di: Elisa Pol e Valerio Sirna

con: Elisa Pol e Valerio Sirna

elaborazione del suono: Flavio Innocenti e Valerio Sirna

disegno luci: Mattia Bagnoli

scultura di: Mattia Cleri Polidori e Giulia Costanza Lanza

residenze artistiche: Armunia, Carrozzerie n.o.t.

Per questa loro prima esperienza autorale a quattro mani Valerio Sirna ed Elisa Pol scelgono di approfondire il rapporto tra scrittura scenica e gesto coreografico indagando le dinamiche di una relazione di coppia. Così le pose più ovvie del vivere domestico quali mangiare, sedere su una poltrona, leggere un giornale, si caricano di elementi onirici e inspiegabili. La percezione di uno spazio alterato consente l’emergere di unisoni svuotati di ogni funzionalità, in una ricerca coreografica sospesa tra gesto cristallino e sprofondamenti, fino al punto in cui tutti i parametri cartesiani del reale e del quotidiano si disciolgono.

max 80 posti

Intero 10 euro

Ridotto 8 euro

ESU a Teatro 3 euro (10 posti a replica) riservato agli studenti universitari del Veneto

Le riduzioni sono previste per gli abbonati del TSV, età inferiore ai 26 e superiore a 65 anni e altre riduzioni concesse

