“Evoluzioni light” le nuove forme della danza al Verdi con “My Place”

Sulla scorta del grande successo ottenuto e Padova e Venezia dalla rassegna di danza “Evoluzioni” nasce una nuova proposta pensata per lo spazio più raccolto del Ridotto del Teatro Verdi di Padova.

Sarà questa l’occasione per ospitare progetti più intimi, che richiedono un rapporto di maggiore prossimità con gli spettatori, e per presentare al pubblico alcuni artisti della nuova scena coreografica italiana, tra i più originali e innovativi.

Un progetto di: Qui e Ora Residenza Teatrale

ricerca materiali: Francesca Albanese, Silvia Baldini, Silvia Gribaudi, Laura Valli

regia: Silvia Gribaudi

assistente alla regia: Roberto Riseri

con: Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli

disegno luci: Silvia Gribaudi e Domenico Cicchetti

Silvia Gribaudi riduce in brandelli la prosa, abbatte gli steccati della danza, raccoglie i cocci della cultura borghese, portando in scena tre corpi-rifugio che risplendono di normalità. Sono corpi appesantiti dagli anni, alleggeriti dalla bellezza del gesto delle mani e dei piedi e delle scarpe. Sdoganato il corpo vero, vivo, magnificamente imperfetto, “My Place” ci chiede di rallentare la corsa, di osservare queste donne comuni, che sono case, che sono strade, che sono danze leggere e potenti. Poche parole, quadri visivi, corpi in movimento. Un racconto fisico che va ad indagare i luoghi dell’intimo scavando in profondità.

max 80 posti

BIGLIETTI

Intero 10 euro

Ridotto 8 euro

ESU a Teatro 3 euro (10 posti a replica) riservato agli studenti universitari del Veneto

Le riduzioni sono previste per gli abbonati del TSV, età inferiore ai 26 e superiore a 65 anni e altre riduzioni concesse

