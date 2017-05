Spettacolo di danza "Vedrai quello che vedrai", Dufrayer dance company al San Gaetano

La Dufrayer Dance Company, diretta dal coreografo brasiliano Sylvio Dufrayer, presenta domenica 21 maggio all'Agorà del Centro Culturale San Gaetano/Altinate, Padova, lo spettacolo di danza contemporanea “Vedrai quello che vedrai”.

La ricerca del coreografo Sylvio Dufrayer sul corpo e le sue motivazioni per muoversi, sviluppa con questo spettacolo un’indagine sul corpo “che consuma e viene consumato”, il corpo che incarna la contraddizione tra il piacere di consumare ed esibire e la frustrazione che spesso ne deriva.

Non si tratta di un qualsiasi corpo, ma di un corpo in stato transitorio, un corpo manipolato, prodotto e ristrutturato che ha come unico obbiettivo la "bellezza e la perfetta salute".

Con il patrocinio del Comune di Padova, lo spettacolo sarà in beneficenza alla Casa di Fuga per le donne vittime di violenza del Comune di Padova.

Regia e coreografia: Sylvio Dufrayer

Interprete: Alessandra Lofiego

Oggetti di scena: Rossella Polato e Elizabetta Sgobbi

INFORMAZIONI

21 maggio 2017 ore18

Centro Culturale Altinate/San Gaetano - Agorà

Via Altinate 71, Padova

Info: 3347931093

Contributo 3 euro in beneficenza alla Casa di Fuga di Padova

sylviodufrayer@gmail.com

www.youtube.com/user/dufrayerdc