Evoluzioni - Rassegna di danza al Verdi con “Io, Don Chisciotte”

Torna “Evoluzioni” la stagione di danza 2019/2020 al teatro Verdi. Trattasi del consueto ciclo di appuntamenti animati da spettacoli di danza contemporanea e teatro, con gesta, performance e poesia.

​Spettacoli alle ore 20.45.

Dettagli

21 marzo 2020

Io, Don Chisciotte

Coreografo fra i più applauditi d’Italia, Fabrizio Monteverde è da sempre autore sensibile alle suggestioni letterarie e teatrali. La sua contemporaneità coreografica si scorge nelle profondità invisibili di racconti senza tempo, tra le righe di narrazioni moderne e i risvolti psicoanalitici di favole antiche. Per questo motivo il Balletto di Roma gli affida la rilettura in chiave coreografica del capolavoro del Siglo de Oro. Io, Don Chisciotte rappresenta la rivincita del senso individuale contro il dominio dell’astratta universalità delle leggi umane. Una lotta contro i mulini a vento che diventa metafora della ricerca dell’identità, di quella persa da un uomo fuori dal tempo, guerriero che combatte una guerra già finita e che si è smarrito nella pazzia dell’hidalgo o nell’ignoranza di Sancho Panza. Monteverde immagina un poeta, un folle mendicante, un pazzo cavaliere animato dall’idea di combattere per una giusta causa. La coreografia lo porta a far danzare felicemente quei valori umani e artistici rappresentati da qualcuno che grottescamente contrasta i privilegi di chi detiene il potere.

Balletto di Roma

coreografia, scene e regia di: Fabrizio Monteverde

musiche: Ludwig Minkus e AA.VV.

costumi: Santi Rinciari

assistenti alla coreografia: Anna Manes e Sarah Taylor

light designer: Emanuele De Maria

durata: definire

Quando

21 marzo alle ore 20.45.

Biglietti

Intero Ridotto Abbonati Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 25 euro 12 euro 20 euro Palco pepiano no balconata, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 20 euro 10 euro 15 euro 2º ordine no balconata, galleria 12 euro 8 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* platea 20 euro 8 euro 15 euro Posti a visibilità ridotta* galleria 8 euro 5 euro 5 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/io-don-chisciotte/