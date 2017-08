Evoluzioni - Rassegna di danza al Verdi con “El tango”

Roberto Herrera è uno dei più grandi ballerini di tango di tutti i tempi. Attivo nel panorama tanguero fin dagli anni ‘80, è oggi considerato un vero e proprio maestro, punto di riferimento sia per il tango tradizionale che per le forme più innovative.

El tango ripercorre la storia di questo ballo popolare partendo dalle origini fino ai giorni nostri. Un percorso che approda alle sonorità del nuevo tango e confluisce nelle spettacolari danze folkloristiche argentine. In scena 5 musicisti, 1 cantante e 5 coppie di ballerini per una serata dallo stile inconfondibile, che fonde tradizione e sperimentazione in un incanto di sensualità.

16 febbraio 2018 alle 20.45

El tango

Padova / Teatro Verdi

ROBERTO HERRERA TANGO COMPANY

Coreografia e regia: Roberto Herrera

