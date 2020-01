Evoluzioni - Rassegna di danza al Verdi con “Petruška”

Torna “Evoluzioni” la stagione di danza 2019/2020 al teatro Verdi. Trattasi del consueto ciclo di appuntamenti animati da spettacoli di danza contemporanea e teatro, con gesta, performance e poesia.

​Spettacoli alle ore 20.45.

Dettagli

7 marzo 2020

Petruška

Virgilio Sieni rilegge con rigorosa eleganza il capolavoro del repertorio ballettistico ispirato alla marionetta del teatro popolare russo Petruška. Emblema dello Stravinskij di inizio Novecento e dei Balletti Russi di Diaghilev, l’opera debuttò nel 1911 a Parigi con coreografia di Fokine e interpretazione di Vaslav Nijinskij. Sieni colloca la sua versione in uno spazio limitato da tende trasparenti che ricreano in modo nuovo le famose stanze dell’originale. Nei sei danzatori vive la figura di Petruška, ma anche quella degli altri protagonisti del balletto, il Moro e la ballerina, la folla della piazza, il Ciarlatano. La loro essenza trasmigra da un interprete all’altro, marionette tra l’umano e il non umano nelle quali la danza è fatta di posture dettagliate e gesti evocativi. La creazione è introdotta dal brano Chukrum, misteriosa partitura per orchestra d’archi composta da Giacinto Scelsi nel 1963 con l’intento di porre al centro del linguaggio musicale il suono, inteso come elemento puro. Chukrum propone quattro quadri che offrono un altro punto di vista sul fantoccio Petruška e sulle sue vicende umane.

Compagnia Virgilio Sieni e Teatro comunale di Bologna

La compagnia è sostenuta da Mibac- Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Toscana, Comune di Firenze

musica Chukrum: Giacinto Scelsi

musica Petruška: Igor Stravinskij

coreografia e spazio: Virgilio Sieni

interpreti: Jari Boldrini, Ramona Caia, Claudia Caldarano, Maurizio Giunti, Giulia Mureddu, Andrea Palumbo

luci: Mattia Bagnoli

costumi: Elena Bianchini

durata: 1h senza intervallo

Quando

7 marzo alle ore 20.45.

Biglietti

Intero Ridotto Abbonati Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 25 euro 12 euro 20 euro Palco pepiano no balconata, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 20 euro 10 euro 15 euro 2º ordine no balconata, galleria 12 euro 8 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* platea 20 euro 8 euro 15 euro Posti a visibilità ridotta* galleria 8 euro 5 euro 5 euro

Info web

