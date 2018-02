Evoluzioni - Rassegna di danza al Verdi con “Romeo e Giulietta”

Martedì 13 febbraio alle 20.45 al Teatro Verdi di Padova appuntamento d’eccezione con la danza internazionale: nell’ambito della tredicesima edizione della Missione Culturale Russa, il Teatro dell’Opera e Balletto della Repubblica Mari El si esibisce in uno dei grandi classici della danza del Novecento, Romeo e Giulietta di Sergej Prokofiev, con le coreografie di Konstantin Ivanov.

Il balletto è un evento speciale fuori abbonamento di EVOLUZIONI, la Stagione di danza del Teatro Stabile del Veneto.

Romeo e Giulietta, la partitura per balletto più famosa e di successo per Prokofiev, deriva non direttamente dall’opera originaria di Shakespeare, ma dalla sinossi che ne fecero Adrian Piotrovskij e Sergej Radlov su commissione del Teatro Marinskij. Sebbene la stesura fosse conclusa nel 1935, lo spettacolo approdò a San Pietroburgo (allora Leningrado) solo nel 1940. Nel frattempo, Prokofiev ne aveva ricavato le suite per orchestra e i pezzi per pianoforte che già avevano avuto successo in tutto il mondo.

Il prossimo appuntamento di EVOLUZIONI al Teatro Verdi di Padova è il 16 febbraio con El Tango, un intenso spettacolo in cui la Roberto Herrera Tango Company dipinge un affresco che attraversa tutta la storia del tango.

Biglietti

Platea/palco pepiano/1° ord. balconata: euro 29; euro 26; euro 20;

Palco pepiano/1° ord. no balconata: euro 25; euro 22; euro 17;

Palco 2° ord. balconata: euro 25; euro 22; euro 16;

Palco 2° ord. no balconata: euro 18; euro 15; euro 10;

Galleria: euro 12; euro 10; euro 8.

Intero ridotto* speciale**

ridotto*: età superiore a 65 anni

speciale**: abbonati stagione teatrale 2017/18, iscritti alle scuole di danza, età inferiore a 26 anni

Dettagli

EVENTO SPECIALE FUORI ABBONAMENTO

TEATRO VERDI – PADOVA

martedì 13 febbraio ore 20.45

Teatro dell’Opera e Balletto della Repubblica Mari El

Romeo e Giulietta

libretto e coreografia Konstantin Ivanov

musica Sergej Prokofiev

direttore d’orchestra Mikhaïl Adamovich

scene e costumi Boris Golodnitsky

Giulietta Оlga Tchelpanova

Romeo Коnstantin Korotkov

Меrcuzio Маksim Novikov

Tibaldo Kirill Parshin

Paride Ivan Melekhin

ballerini Roman Starikov, Vladimir Chabalin, Alexandre Samokhvalov,

Tatiana Nikolaeva, Svetlana Sergueeva, Anna Dektereva, Dmitry Arbuzov,

Artem Vedenkin, Alexandre Baratchevsky, Alexandre Glouchkov,

Kristina Mikhailova, Svetlana Parshina, Natalia Sokolova, Anastasia Ilyina

Info biglietteria

dal martedì al sabato 10/13 - 15/18.30

in tutte le giornate di spettacolo 10/13 - 15/inizio spettacolo

domeniche con spettacolo 15/inizio spettacolo

vendita online su www.teatrostabileveneto.it

Info teatro

049.87770213

info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Gallery