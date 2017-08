Evoluzioni - Rassegna di danza al Verdi con “Lo schiaccianoci”

Non è Natale senza Lo Schiaccianoci ma, si sa, non è Natale solo dove splende la luce.

Il Balletto di Roma celebra un balletto che è una tra le più popolari composizioni della tradizione romantica russa, ridimensionando la misura dello sfarzo per dare valore al “dietro le quinte” del giorno più amato da tutti i bambini. La rilettura del coreografo Massimiliano Volpini ribalta l’ambientazione originale del primo atto, sostituendo alla ricca e festosa Casa Stahlbaum la strada di un’immaginaria periferia metropolitana: qui, abitanti senzatetto e ribelli senza fortuna vivono come comunità di invisibili, adattandosi agli stenti della quotidianità e agli scarti della città.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DI “EVOLUZIONI DANZA 2018” AL VERDI

Un muro imponente separa due strati di società, chiudendo fisicamente e idealmente una fetta d’umanità disagiata in un angolo di vita nascosta. Animati da sogni di vitalità e forza (desideri che Clara e Fritz vivono affievoliti dall’agio, nei toni leggeri del racconto di Alexandre Dumas) i ragazzi di periferia non aspettano regali scintillanti da “Babbo Natale” Drosselmeyer, ma riconoscono in questo vecchio e misterioso barbone un benefattore di quartiere. Il dono più atteso è un curioso pupazzo che diventa il simbolo dell’evasione perché rappresenta la figura di colui che ce l’ha fatta, superando le barriere della povertà per catapultarsi nelle meraviglie della città.

Mossa dall’esempio di questo Eroe – Principe moderno, anche Clara immagina la fuga in una dimensione piena d’incanti; obiettivo che la porterà a ritrovarsi, imprevedibilmente, donna adulta e coraggiosa.

I giovani temerari tenteranno il grande salto oltre il muro affrontando i vigilanti dei rivoluzionari fermenti: la “Battaglia dei Topi” del tradizionale Schiaccianoci si trasformerà in uno scontro di strada il cui esito sarà la salvezza di Schiaccianoci e la fuga di Clara. Dall’altra parte del muro la giovane avventurosa scoprirà un nuovo mondo che ai suoi occhi si illuminerà dei colori dello stupore e della magia.

Il secondo atto riaggancia ambientazioni e personaggi della tradizione, in un viaggio tra le danze del mondo in compagnia di personaggi bizzarri: un incanto che cancellerà per un attimo gli incubi grigi di una vita nell’ombra.

Sulle note di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Massimiliano Volpini porta in scena un’originale versione del classico natalizio e invita lo spettatore ad osservare la fiaba da una nuova prospettiva che, pur nella conservazione del binomio realtà/sogno, scopre i risvolti terreni di una società contemporanea multiforme.

Attraverso la mente curiosa della giovane Clara, il pubblico stesso vivrà un viaggio d’evasione che lo condurrà da una scena di scatole, mattoni, crepe e graffiti, a un mondo magico, fuori dal tempo.

Una riflessione lucida e poetica insieme, che consente di realizzare, nel rispetto del repertorio, una versione moderna, fresca e vitale, ricca di ulteriori spunti stilistici e drammaturgici.

“EVOLUZIONI”, TUTTI GLI SPETTACOLI DI DANZA AL VERDI

19 gennaio 2018 alle 20.45

Lo schiaccianoci

Padova / Teatro Verdi

BALLETTO DI ROMA

Coreografie: Massimiliano Volpini

BIGLIETTI

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 20, ridotto15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 15, ridotto 10;

Palco 2° ordine (balconata) intero 15, ridotto 10;

Palco 2° ordine (no balconata) intero 10, ridotto 6;

Galleria intero 10, ridotto 6;

Ridotto

Giovani di età inferiore a 26 anni, allievi scuole di danza, abbonati stagione 2017/18

La Grande Danza anche in ABBONAMENTO

Prezzi abbonamento a 4 spettacoli ACQUISTA ONLINE

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 60, ridotto 40;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 45, ridotto 28;

Palco 2° ordine (balconata) intero 45, ridotto 28;

Palco 2° ordine (no balconata) intero 30, ridotto 16;

Galleria intero 30, ridotto 16;

Ridotto

Giovani di età inferiore a 26 anni, allievi scuole di danza, abbonati stagione 2017/18

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

I PROSSIMI SPETTACOLI DI EVOLUZIONI DANZA IN PROGRAMMA AL VERDI