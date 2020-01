Evoluzioni - Rassegna di danza al Verdi con “Tango mon amour”

Torna “Evoluzioni” la stagione di danza 2019/2020 al teatro Verdi. Trattasi del consueto ciclo di appuntamenti animati da spettacoli di danza contemporanea e teatro, con gesta, performance e poesia.

Scarica il programma completo di "Evoluzioni danza 2020"

​Spettacoli alle ore 20.45.

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna “Evoluzioni danza” al Verdi

Dettagli

29 aprile 2020

Tango Mon Amour

Con la regia di Laura Pulin e con le musiche della Tango Spleen Orchestra, Tango Mon Amour è uno spettacolo di tango e folklore argentino che ci racconta storie di passione, malinconia, gioia; la danza diventa un linguaggio tra i corpi in cui l’eleganza e la sensualità sono protagonisti. Il tango è più di un ballo, è una poetica, un modo di esprimersi e un linguaggio che lega due corpi in uno. Quando si levano le note del tango, ballerini o spettatori, amanti della danza o profani, tutti sono catturati senza rimedio. Sarà che il tango è “un pensiero triste che si balla”. O forse dipende dalla vicinanza che accende l’attrazione fra i sessi: in nessuna altra danza il cavaliere resta per tutto il tempo a così pochi centimetri dalla sua dama. O invece la cosa nasce dalla sensualità legata all’intreccio di gambe e braccia. Oppure l’attrazione deriva dal bisogno inespresso, ma presente in ognuno, di un mondo ideale, complice, in cui i ruoli femminili e maschili si fronteggino a viso aperto, armonicamente, senza più ripararsi dietro nessuna maschera.

Uno spettacolo che celebra il tango, che supera i confini del ballo per diventare un modo di esprimersi, un’arte che lega indissolubilmente due corpi in uno

Tango Brujo Asd

creato con, interpretato da: Margarita Klurfan e Walter Cardozo, Eliana Bersinz e Alfredo Rutar, Roberta Beccarini e Pablo Moyano, Elena Friso

musicisti: Tango Spleen Orchestra

regia: Laura Pulin

durata: 1h 15’ senza intervallo

Quando

29 aprile alle ore 20.45.

Biglietti

Intero Ridotto Abbonati Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 25 euro 12 euro 20 euro Palco pepiano no balconata, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 20 euro 10 euro 15 euro 2º ordine no balconata, galleria 12 euro 8 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* platea 20 euro 8 euro 15 euro Posti a visibilità ridotta* galleria 8 euro 5 euro 5 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/tango-mon-amour-2/