"Dark on the Road", aperitivo al buio a Cadoneghe

Si arricchisce con un evento da non mancare il già nutrito programma della tre giorni dedicata all’agricoltura sociale organizzata per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio a Cadoneghe.

Scopri la manifestazione “Agricoltura sociale” a Cadoneghe

Domenica dalle 11 alle 13 in piazzetta Enrico Berlinguer, a margine del convegno sulle Politiche agricole sociali in programma in Sala consiliare, il pubblico potrà provare un’esperienza sensoriale davvero unica: a bordo di “Dark on The Road” – un mezzo speciale attrezzato dalla Cooperativa Sociale IRIFOR – sarà possibile degustare alcuni prodotti veneti senza l’ausilio della vista.

Guida di eccezione in questo percorso totalmente privo di luce sarà l’imprenditore Davide Cervellin, patron della Tiflosystem di Piombino Dese, azienda leader in Europa nella vendita di apparecchiature e tecnologie che aiutano le persone disabili a vivere meglio.

In poco più di 20 minuti sarà possibile ri-scoprire sapori, aromi, consistenze, provando a calarsi nella realtà di chi non può vedere. I partecipanti potranno dunque vivere in prima persona l’esperienza del buio e immergersi in una realtà sconosciuta, sperimentando la privazione della vista e al contempo scoprendo la forza e il piacere derivanti dagli altri sensi.

Un tema in stretta relazione con quello dell’agricoltura sociale: "Le aziende agricole – spiega Daniele Toniolo (CIA Padova), fra i promotori dell’iniziativa – svolgono un ruolo sociale di primaria importanza perché curano l’ambiente, fanno lavorare le persone, creano le condizioni per il benessere e la salute attraverso la produzione di alimenti sani, e le persone fragili qui trovano un ruolo non marginale: nell’attività agricola il disagio psichico e i deficit sensoriali non sono un ostacolo a far produrre cose buone alla terra. L’aperitivo al buio di domenica sarà un’occasione preziosa per cogliere davvero tutta l’originalità di prodotti caseari, vini, birra e particolarità della norcineria e dell’orto provenienti esclusivamente dalla nostra regione".

La presenza di Dark on the Road a Cadoneghe rappresenta un momento importante di sensibilizzazione per le attività della Fondazione Lucia Guderzo onlus di Loreggia in favore dei bambini ciechi www.fondazioneluciaguderzo.it. "Chissà – conclude Toniolo –, magari un giorno qualcuno di loro crescendo potrà scegliere di lavorare la terra come quel cieco che produce un vino che si chiama Re Salomone. Un magnifico esempio di come l’agricoltura sociale possa produrre effetti virtuosi e strutturali".