"The dark side of the heart": mostra di Adriano Brunelli al Pedrocchi

Mostra monografica dedicata ai Pink Floyd e al 45° anniversario dell'uscita del mitico "The dark side of the moon".

L'evento

L'artista interpreta le canzoni contenute nel disco con tecniche pittoriche varie: dagli smalti alle vernici all'acqua, dal collage all'uso di resine sintetiche. L'evento è collaterale alla Mostra "One of these days" nella vicina Galleria di Piazza Cavour.

Dettagli

Inaugurazione venerdì 31 agosto alle ore 19 al caffè Pedrocchi. La mostra dura comunque fino al 9 settembre.