Darwin Day 2020: appuntamento a palazzo Moroni sull'editing del DNA con Roberto Defez

La sera di mercoledì 19 febbraio, il Dott.Roberto Defez terrà una conferenza ideata per un pubblico non esperto, per spiegare la grande rivoluzione tecnologica del DNA Editing e le applicazioni nel miglioramento nel campo agroalimentare.

L’incontro si terrà alle ore 20.45 del 19/02 presso la sala Anziani di palazzo Moroni (via VIII Febbraio, 6 – Padova); l’evento è gratuito e ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti.

Scarica la locandina dell'evento

"Da cacciatori-raccoglitori all'editing genomico: traiettorie verso il cibo del futuro"

Per festeggiare il compleanno di Darwin, l'Uaar Padova ha invitato il Dott. Roberto Defez per raccontare ad un pubblico non esperto la grande rivoluzione tecnologica del DNA Editing e le applicazioni nel miglioramento nel campo agroalimentare.

La conferenza è gratuita e ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti.

L'evento è patrocinato da Università degli Studi di Padova e Comune di Padova.

​Roberto Defez

Roberto Defez è primo ricercatore all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli.

Dal 1998 coinvolto nel dibattito pubblico sulla validità degli OGM, gli organismi geneticamente modificati in agricoltura, con una ventina di interventi l’anno sui vari media.

Ha compiuto 7 audizioni parlamentari e scritto il libro Il Caso OGM, secondo classificato al Premio Galileo nel 2015 e Scoperta, terzo classificato al Premio Galileo nel 2019.

Ha redatto le voci OGM e Fumonisine per l’Enciclopedia Medica Treccani.

Membro dell’Accademia dell’Agricoltura e del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi.

Info web

https://www.facebook.com/events/1325143647684681/

http://uaarpadova.altervista.org/darwinday/