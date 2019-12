Dati, intelligenza artificiale e il cambiamento delle imprese: un incontro a Padova

Viviamo in un mercato in rapido e costante mutamento, per ogni azienda è quindi importante orientarsi verso la digital transformation per sfruttare la tecnologia e generare il massimo valore per il cliente. Ti piacerebbe capire davvero il modo in cui far viaggiare la tua attività al passo con i tempi? Scopri come dati e intelligenza artificiale stanno attuando una trasformazione delle imprese.

A tua disposizione un pomeriggio di formazione nel corso del quale potrai partecipare ad un’occasione di confronto nel corso della quale saranno presenti imprenditori, commercialisti e manager.

Martedì 17 dicembre 2019, ore 14.30 presso Prima Posizione - Palazzo Giovanni, Viale dell'Industria, 60 - scala B - 35129 - Padova.

Scopri i dettagli: https://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-intelligenza-artificiale-pr/.

Per iscriverti chiama allo 0497380052, manda un email a corsi@prima-posizione.it o vai direttamente nel sito: http://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-padova-lavoro-team-pr/.