David Campese al Centro Geremia: amichevole tra l’under 16 del Petrarca e i “Barbarians” australiani

Si chiamano “David Campese Junior Barbarians” e sono una squadra di categoria Under 16 che da dieci giorni è in tour in Europa, con quattro partite in programma. L’ultima, martedì 17 dicembre, i giovani australiani la disputeranno proprio a Padova, al Centro “Memo Geremia” della Guizza, contro i pari età del Petrarca. E in panchina, naturalmente, ci sarà proprio David Campese, il fuoriclasse che resta il miglior marcatore di mete del mondo, e che da qualche anno guida un’Accademia giovanile che porta il suo nome.

Vista l’amicizia e l’affetto tra David e Padova, il Petrarca avrà l’onore di ospitare un match che si preannuncia di altissimo livello. I giocatori australiani sono una selezione di tutto il Paese, ma anche i bianconeri non sono da meno, oltretutto stimolati da una sfida del genere.

I Junior Barbarians hanno giocato in Inghilterra e Galles, perdendo ad esempio per 24 a 21 contro Wasps, squadra imbattuta da tre anni.

Il calcio d’inizio è fissato per martedì 17 alle ore 18 al “Centro Geremia”.

