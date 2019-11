Davide Di Rosolini in concerto per Invisible Sound al Parco È Fantasia

Venerdì 29 novembre Invisible Sound presenta Davide Di Rosolini live presso la Sala Alma, al Parco È Fantasia / Mappaluna. La serata inizia già dalle 20 con Dj set by TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio) e il live inizia dalle 22.

Il siciliano Davide Di Rosolini torna a Padova. Lui è Cantaattore Fantartista Creativo e Creatino... un cantautore che mescola poesia, ironia e simpatia.

Quest'anno presenta il SognaTour. Davide Di Rosolini è un sognatore, di quelli bravi. Lui non sogna la casa bella, la macchina buona, l'amore della vita. Lui sogna una DeLorean volante con al traino una roulotte gigante a forma di guscio di lumaca per viaggiare nel tempo insieme al suo harem d'amori impossibili. Un viaggio nei tempi di un uomo logorato da un meteorismo antionirico. Una purga per le anime dannate o semplicemente uno stargate per fuggire dalla quotidianità. Sarà capace di stregarvi con un ipocondria stellare e dei drammi scanzonati (S.UCA).

Sito ufficiale: www.davidedirosolini.com

Parco È Fantasia - Mappaluna, via Ticino,11.

Punto ristoro disponibile: carne, pesce e pizza. Per info e prenotazioni: 345 2630287.

Parcheggio disponibile opposto al cancello di ingresso al parco. All'ingresso del parco trovate un cancello: per entrare bisogna premere un pulsante nero (è per la sicurezza dei bimbi).

La rassegna musicale Invisible Sound è in uno spazio dedicato, la sala ALMA: per raggiungerci attraversate il parco e i gonfiabili e tutto il resto, sempre dritti fino in fondo e troverete un edificio con i graffiti. Lì c'è una scaletta, ci trovate lì.

