Davide Petrella: al via il tour di presentazione del primo disco “Litigare” all'Hall

Partirà venerdì 19 ottobre dall'Hall di Padova il tour di presentazione di Litigare, il primo album di Davide Petrella. Le prime date annunciate vedranno il cantautore e la sua band esibirsi in alcuni dei più importanti live club italiani.

Anticipato dalla titletrack, a cui è seguito il secondo singolo “Nevada”, Litigare è uscito lo scorso giugno per Warner Music Italia e contiene undici canzoni pop che però strizzano l’occhio al rap, con testi che parlano di vita, di riscatto, di sentimenti. Il disco contiene anche due inediti del 2017 (Skyline e Einstein) ed è una sintesi dell’esperienza solista di Petrella che fonde le sue esperienze musicali in un lavoro fatto di suoni, contaminazioni, metriche e arrangiamenti provenienti da mondi apparentemente distanti tra loro ma perfettamente fusi in un’impronta melodica di base. Il cantautore ha esordito nel 2008 con la band “Le Strisce”, diventata famosa grazie ad un claim virale che ha spopolato sui social network. Dopo un EP, tre album e numerosi live con “Le Strisce”, l’artista napoletano ha iniziato un percorso solista dedicandosi parallelamente alla scrittura: è autore infatti per alcuni degli artisti di maggior successo della scena musicale italiana (tra gli altri Cesare Cremonini, Jovanotti, Elisa, J-Ax & Fedez, Gianna Nannini, Fabri Fibra, Gué Pequeno e tanti altri).

Programma

Ecco le prime date del tour in collaborazione con BPM Concerti:

19 ottobre Padova - Hall

20 ottobre Parma - Zu

25 ottobre Milano - Rock N Roll

26 ottobre Bologna - Covo

27 ottobre Roma - Le Mura

16 novembre Torino - Off Topic

17 novembre Pisa - Lumiere

29 novembre Perugia - Rework

30 novembre Asti - Diavolo Rosso

14 dicembre Foggia - The Alibi

15 dicembre Avellino - Tilt

Ascolta l'album: https://open.spotify.com/album/7BwNQ3Lqt8olaA1516S3sF

Guarda il video di "Nevada”:

https://youtu.be/gJZzkNFM0K0

https://www.facebook.com/davidepetrellaofficial

https://www.instagram.com/davidepetrella_

Info

https://www.facebook.com/events/297843467611416/

