"Paesi, paesaggi, territori, risorse", Davide Rampello in città per “Gioielli Padovani”

Davide Rampello terrà a Padova la lectio "Paesi, paesaggi, territori, risorse", lunedì 11 dicembre ospite delle Pro Loco a Palazzo della Salute.

L'OSPITE

Esperto regista televisivo e grande appassionato d’arte, Davide Rampello è volto noto nel panorama culturale e televisivo italiano. Ha insegnato Teorie e tecniche della promozione d’immagine all’Università di Padova dal 1999 al 2004 e tenuto numerosi corsi in altri atenei.

Ha curato diverse esposizioni, come la Biennale di Venezia e alcuni padiglioni italiani per i vari Expo nel mondo. Dal 2003 al 2011 è stato presidente della Triennale di Milano e direttore artistico del Carnevale di Venezia dal 2011 al 2015. Dal 2013 collabora come inviato di Striscia la Notizia nella rubrica “Paesi, Paesaggi”.

L'EVENTO

Lunedì 11 dicembre alle 17.30 il prof. Rampello farà da padrino alla quarta edizione di “Gioielli Padovani, tesori culturali da scoprire”, il progetto che grazie all’impegno delle Pro Loco guarda alla riscoperta e alla valorizzazione dei luoghi cosiddetti "minori" del territorio padovano, esempi unici di cultura e identità.

PROGRAMMA

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente del Comitato provinciale delle Pro Loco di Padova arch. Fernando Tomasello, Davide Rampello porrà il focus sul territorio come ideale metafora per raccontare identità e patrimonio.

La lectio sarà ospitata nel Palazzo della Salute, storico edificio che a partire dal 1414 fu sede del primo ospedale padovano e dal 2013 in una delle sue ale ospita il Museo di Storia della Medicina - Musme.

Conduce la giornalista Nicoletta Masetto.

“Anche quest’anno abbiamo voluto invitare un ospite d’eccezione - spiega Fernando Tomasello - che portasse la sua esperienza per raccontare il territorio. In questo caso Davide Rampello in una suggestiva lectio ci inviterà a spalancare le finestre su storia e attualità, perché un territorio diventa luogo soltanto quando l’uomo lo conosce profondamente. L’obiettivo è puntare i riflettori sui tanti piccoli tesori che il nostro territorio custodisce e sul ruolo delle Pro Loco, ben novantatrè nella provincia di Padova con oltre 11mila soci, nella loro opera di salvaguardia e valorizzazione".

L’iniziativa è promossa e ideata dal Comitato Provinciale delle Pro Loco di Padova e dai cinque Consorzi Pro Loco Atesino, Cittadellese, Euganeo, Graticolato Romano, Padova Sud Est, con il sostegno della Regione Veneto.

INFORMAZIONI

L'ingresso è libero e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti.

segreteria@unplipadova.it

328.5948428 - 049.9303809