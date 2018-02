Davide Viviani in concerto Ca'Sana

Giovedì 1° marzo alle 21.30 Ca'Sana ospita Davide Viviani in concerto. Il cantautore bresciano (voce e chitarra classica) sarà accompagnato da Andrea Abeni (chitarra elettrica) e Luca Ferraboli (piano elettrico e fisarmonica) e presenterà il suo ultimo album "L’oreficeria".

L'artista

Davide Viviani (1981) inizia a suonare a 17 anni e subito fonda la sua prima band Gomi no Sensei (musica strumentale), si avvicina allo studio della chitarra classica all’età di 20 anni e parallelamente milita in diverse band come chitarrista elettrico. Dopo queste diverse ma profonde esperienze si dedica a un personale progetto di scrittura di canzoni.

Nel dicembre 2011 pubblica il primo disco “Un giorno il mio ombrello sarà il tuo” (autoprodotto) con la produzione artistica di Gabriele Ponticiello (Howe Gelb and Giant Sand, Cesare Basile, Sick Tamburo, Annie Hall). La promozione di questo disco vede un buon numero di concerti eseguiti da solista (voce e chitarra classica). Nel maggio 2014 è finalista a "Musica da bere", concorso nazionale per autori di canzoni. Nel 2017 arriva il secondo disco “L’oreficeria” con la produzione artistica di Alessandro Asso Stefana (Vinicio Capossela, PJ Harvey e tanti altri). Questo disco vede anche la collaborazione musicale di Marco Parente.

Un brano da ascoltare: https://www.youtube.com/watch?v=3OPY3IkO7l4