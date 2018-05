Day Art, giornata per artisti a Villa Contarini Giovanelli Venier di Vo' Vecchio

Per il giorno 3 giugno 2018 l'Associazione Culturale CreatiVo' organizza nel parco di Villa Contarini Giovanelli Venier di Vo' Vecchio una giornata dedicata all'arte. La manifestazione è aperta alla partecipazione di tutti gli artisti che intendano esporre le proprie opere pittoriche, scultoree, fotografiche.

Regolamento

Il costo di partecipazione è fissato in Euro 15,00= da versare entro venerdì 1° giugno 2018 per contanti presso la biglietteria di Villa Contarini Giovanelli Venier o a mezzo bonifico bancario sul c/c con Iban IT91 R 08610 63000 011000202930 intestato a Associazione Culturale CreatiVo', specificando nella causale del versamento: "Quota di iscrizione a DAY ART - cognome e nome".

Con il versamento della quota di iscrizione, ogni artista accetta il contenuto del presente Regolamento.

In caso di mancata partecipazione la quota d'iscrizione non verrà rimborsata.

Ad ogni artista sarà assegnato un apposito spazio numerato, al quale si potrà accedere a partire dalle ore 8.

Ogni artista dovrà essere autosufficiente per quanto concerne il materiale (attrezzature, supporti, ecc.) inerente l'esposizione.

Ad ogni artista presente nel corso della manifestazione verrà consegnato un certificato di partecipazione.

Una giuria composta da 5 componenti a proprio insindacabile giudizio valuterà le opere esposte e nominerà per ogni categoria (pittura, scultura, fotografia) un vincitore, al quale sarà offerta la possibilità di usufruire di uno spazio gratuito, in data da stabilirsi, per una mostra personale della durata di 3 settimane all'interno del Palazzo di Villa Contarini Giovanelli Venier.

In caso di maltempo, per l'esposizione verrà utilizzato lo spazio coperto (barchessa).

L'Associazione Culturale CreatiVo' declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che avvengano nel corso della manifestazione.

Per informazioni e prenotazioni: