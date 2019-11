Le opportunità nel decreto crescita, seminario informativo allo Sheraton

BDO presenta il seminario "Patent Box: Esperienze a confronto alla luce delle recenti novità legislative". Appuntamento il 13 novembre a Padova per approfondire le novità in materia di Patent Box.

Dettagli

Nei mesi scorsi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che introduce nuove modalità per la determinazione del reddito agevolabile da Patent Box. Per approfondire le novità e fare il punto sullo status dell'agevolazione, BDO Tax & Law con il patrocinio di ANDAF Nord Est organizza il seminario gratuito "Patent Box: Esperienze a confronto alla luce delle recenti novità legislative".

Un pomeriggio in cui imprese e professionisti potranno mettere a confronto le proprie esperienze, anche dal punto di vista dell'Amministrazione Finanziaria, esplorando poi le opportunità contenute nel decreto crescita con l'introduzione della nuova procedura di autodeterminazione del beneficio. Non solo: un focus particolare verrà dedicato al know-how e ai requisiti necessari per poter ricadere nell'agevolazione.

Dove e quando

Il seminario si svolgerà mercoledì 13 novembre, dalle 14 alle 18, presso il Centro Congressi Four Points by Sheraton di Padova (Corso Argentina, 5).

Come partecipare

La partecipazione è gratuita. Per aderire all'iniziativa (i posti sono limitati) è richiesta la registrazione.

Maggiori info e i dettagli per la registrazione sono disponibili al link: https://www.bdo.it/it-it/eventi/eventi-2019/seminario-patent-box-padova-13-novembre-2019

BDO

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con più di 80.000 professionisti altamente qualificati in 162 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.