“Decreto sicurezza”: incontri informativo a San Giorgio delle Pertiche

Cosa cambia con il “Decreto Sicurezza” convertito in Legge 132/2018 lo scorso novembre per i migranti e per le dinamiche dell’accoglienza e i percorsi di integrazione?

Caritas diocesana di Padova, Sportello Avvocati di Strada Padova e Associazione Migranti di Padova propongono un incontro conoscitivo e di informativo sul “Decreto Sicurezza”, che verrà replicato in tre zone del Padovano.

Scarica il programma completo

Ogni incontro è aperto alla cittadinanza e particolarmente invitati sono proprio i migranti. L’intento, infatti, è di capire quali sono le novità introdotte dalla legge e le sue conseguenze, dal momento che la normativa cambia in maniera sostanziale le procedure legate all’accoglienza dei migranti, incidendo profondamente sui singoli percorsi di integrazione.

Queste le date degli appuntamenti

Mercoledì 20 marzo, ore 20.30 a San Giorgio delle Pertiche (PD)

centro parrocchiale, via Roma 76

interviene: avv. Elisa Carraro

Giovedì 28 marzo, ore 20.30 a Monselice

centro parrocchiale del Duomo, Sala S. Giuseppe Lavoratore, via Cadorna 2

Interviene: avv. Maria Monica Bressan

Giovedì 4 aprile 2019, ore 20.30 a Padova

Sala Polivalente Diego Valeri, via Diego Valeri, 17

Interviene: avv. Lucia Carraro

Per informazioni

Caritas Diocesana di Padova segreteria@caritaspadova.it

Associazione Migranti di Padova ufficio.migranti@gmail.com

Associazione Avvocati di Strada di Padova padova@avvocatodistrada.it