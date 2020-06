“EnoQuiz”: la degustazione guidata a Ca' Lustra, in palio una bottiglia di vino

Una degustazione, o per meglio dire un gioco, per mettersi alla prova nell'assaggio di sei vini alla "cieca", serviti nei nostri calici di vetro nero.

Ma come funziona?

A ogni tavolo, di coppia o piccolo gruppo, verrà consegnato un foglio con domande a risposta multipla riguardanti le caratteristiche dei vini, le lavorazioni e i sentori principali. Non sarà un gioco "contro" altre squadre, ma una sfida con se stessi nel cercare di rispondere correttamente. In palio una bottiglia di vino: superato un minimo di domande corrette ogni squadra riceverà in premio una bottiglia di Moro Polo. Per chi invece risponderà correttamente a tutte le domande il premio sarà una bottiglia di Nero Musqué.

Info utili

Sabato 13 giugno 2020 dalle 16.30 alle 19.30 nel giardino di Ca' Lustra

Via San Pietro 50 - Faedo di Cinto Euganeo (PD)

La degustazione è organizzata su prenotazione con la possibilità di scegliere l'orario preferito dalle 16.30 alle 19.30 e si svolgerà in tavoli separati e distanziati nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

Tempo previsto: 1 ora e mezza circa

Costo a persona: euro 15

Modalità di prenotazione

È obbligatoria la prenotazione. Al momento della prenotazione saranno richiesti nome, cognome e un recapito telefonico.

Nel caso in cui non possiate più partecipare alla degustazione, vi chiediamo cortesemente di comunicare la disdetta per permettere ad altri di partecipare.

Per prenotare: 0429-94128 - info@calustra.it

Info web

https://www.facebook.com/events/869564140220673/