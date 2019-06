Degustazione verticale di "Olivetani" a Ca’ Lustra

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2653033154715613/

Degustazione verticale di Olivetani

Sabato 29 giugno 2019 ore 16.45 presso Ca' Lustra

Il nostro “Olivetani” vuole essere una delle interpretazioni possibili della più storica delle denominazioni del Bianco Colli Euganei.

Persi o quasi i due vitigni con i quali era nato circa 150 anni fa il “Terralba”, uno stile vincente che vedeva uniti il Riesling Italico e il Tocai Bianco e che sarebbe ancora oggi “moderno”, ci troviamo a sperimentare costantemente con quel che abbiamo oggi: l’eterna Garganega, il “sopravvissuto” Tocai, il Pinot Bianco, il Moscato Bianco e l’ormai dismesso Sauvignon Bianco.

Faremo un excursus tra i diversi caratteri dei vitigni e l’influenza delle stagioni, dal 2010 ad oggi, anche per capire come abbiamo lavorato fin’ora e dove orientarci nel tentativo di ritrovare le virtù di uno dei tratti storici dell’enologia euganea.

Saranno sul banco 8 annate di Colli Euganei Bianco “Olivetani” e alcuni altri bianchi in purezza varietale.

Info utili

Costo: 12 euro a persona

Quando: sabato 29 giugno alle ore 16.45

Dove: presso Ca’ Lustra, via San Pietro, 50 – Faedo di Cinto Euganeo

È necessaria la prenotazione: 0429-94128 – info@calustra.it

