“Le Strenne di Maeli”, giornata dedicata all’assaggio di nuove annate e allo shopping natalizio

Un esclusivo evento di degustazione a numero chiuso! Maeli inaugura il periodo natalizio aprendo le porte della cantina di Baone domenica 1 dicembre in occasione di Cantine Aperte a Natale. Tornano “Le Strenne di Maeli”, giornata dedicata all’assaggio di nuove annate in anteprima e allo shopping natalizio.

Potrai scegliere tra due percorsi di degustazioni:

Sylver: domenica 1 dicembre ore 10 e ore 15 - Costo 10 euro /persona

“Dilante” 2018, Vino Rosato Veneto IGT frizzante (Corbina Nera, Marzemina Bianca, Pataresca, Vernazzola, Malvasia Istriana). Imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia secondo il metodo ancestrale

“Scalpito” 2015, Rosso Veneto IGT (Merlot, Cabernet Sauvignon)

“Maeli” 2017, Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG spumante

Ad ogni vino sarà abbinato uno spunciotto, al Fior d’Arancio il panettone Giotto!



Gold: domenica 1 dicembre ore 11.30 e ore 16.30 - Costo 15 euro /persona

“Dilà” 2016 V.S.Q. Moscato Giallo metodo classico brut nature millesimato

“D+” 2015 Colli Euganei Rosso DOC

“Maeli” 2017, Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG spumante

Regali di Natale

Non sai cosa regalare a Natale? Regala un’esperienza Maeli, non solo vino!

Quest’anno i regali non si consegnano si spediscono! Invia una gift card Maeli e regala una degustazione dei nostri vini o un soggiorno a Casa Maeli o entrambe!

N.B. Posti limitati, evento su prenotazione scrivendo a info@maeliwine.it o chiamando il numero 0429 538144

