"Degustando a Ca’ Lustra": sei esperienze per un viaggio nel mondo del vino

L’ultima domenica di maggio è sempre stata la giornata dedicata a Cantine Aperte, l’evento più importante dell’anno in Ca’ Lustra. Quest’anno l’evento non si terrà fisicamente, ma il Movimento Turismo del Vino sta promuovendo un brindisi in diretta online a cui la cantina parteciperà con piacere.

Non solo. L'azienda ha pensato a in calendario di degustazioni su prenotazione che si svolgeranno nel giardino della cantina nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

Quando

Nella settimana da domenica 31 maggio a domenica 14 giugno vi aspettiamo per le degustazioni e per i vostri acquisti con i seguenti orari:

domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno: 10 - 12.30 e 14.30 – 20

mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno: 8.30 - 12.30 e 14.30 – 18.30

sabato 6 e domenica 7 giugno: 10 - 12.30 e 14.30 – 20

da lunedì 8 a venerdì 12 giugno: 8.30 - 12.30 e 14.30 – 18.30

sabato 13 e domenica 14 giugno: 10 - 12.30 e 14.30 – 20

Tutti i giorni sarà possibile degustare un calice di vino in abbinamento a un tagliere di salumi e formaggi locali per un piacevole momento di relax immersi nel verde dei Colli Euganei.

Per essere sicuri di trovare un tavolo libero raccomandiamo la prenotazione: 0429 94128 – info@calustra.it

Tutti i giorni sarà possibile prenotare la “Degustazione Classica” o “Wine in black: degustazione alla cieca” all’orario preferito, compatibilmente con la disponibilità della cantina.

Calendario degustazioni guidate, per le quali è necessaria la prenotazione in quanto i posti sono limitati:

venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30: “ Dietro le quinte ”

” sabato 6 giugno dalle 16.30 alle 19.30: “ Volando in Sicilia ”

” mercoledì 10 giugno alle ore 20.30: “ Messaggi in Bottiglia ”

” sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 19.30: “EnoQuiz”

Ecco il programma:

Tutti i giorni:

Degustazione Classica

La degustazione classica prevede l’assaggio di 5 vini della nostra produzione accompagnati da assaggi di formaggi locali con pane o grissini. Durante la degustazione verrete guidati nell’assaggio dei vini, avrete modo di conoscere la storia dell’azienda, la filosofia di produzione e le tecniche di affinamento utilizzate.

- Tempo previsto: 1 ora circa. Costo a persona: euro 10

“Wine in Black”: degustazione alla cieca

Per chi vuole avvicinarsi al vino in maniera divertente e curiosa “Wine in Black” è l’esperienza che porta a mettersi in gioco grazie all’utilizzo dei nostri calici in vetro nero.

Serviremo 7 vini diversi in 3 tornate con l’obiettivo non tanto di indovinare il vino, quanto di fare attenzione a profumi e sensazioni che trovate nel calice, realizzando quanto la vista influenzi il nostro modo di percepire la realtà.

- Tempo previsto: 1 ora circa. Costo a persona: euro 15

Lunedì 1 giugno:

“Vini vulcanici in Ebike o EMTB”

Viaggiare Curiosi ha organizzato un tour da svolgere in autonomia in Ebike o EMTB. Pedalando nel cuore del Parco dei Colli Euganei è prevista una tappa a Ca’ Lustra. Qui vi aspetta una degustazione che prevede l’assaggio di 5 vini accompagnati da formaggi locali e pane. Durante la degustazione avrete modo di conoscere la storia dell’azienda, la filosofia di produzione e le tecniche di affinamento utilizzate.

Per info e prenotazioni contattare Viaggiare Curiosi agenzia di turismo sostenibile:

sito: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/vini-vulcanici-in-ebike/

cell. +39 328 4089272 e-mail: info@viaggiarecuriosi.com

Venerdì 5 giugno

Degustazione guidata “Dietro le quinte”

Con questa degustazione vi porteremo dietro le quinte del nostro lavoro in cantina per scoprire non solo come sono cambiate nel tempo alcune nostre etichette, ma anche per degustare con voi in anteprima novità ed esperimenti. Un viaggio nel nostro percorso di ricerca e studio per condividere le motivazioni che hanno influenzato le nostre scelte. Non mancheranno gli stimoli, fra vini nuovi e diverse versioni delle nostre etichette classiche.

La degustazione è organizzata su prenotazione con la possibilità di scegliere l’orario preferito dalle 17.30 alle 19.30 e si svolgerà in tavoli separati e distanziati.

- Tempo previsto: 1 ora e mezza circa. Costo a persona: euro 15.

Sabato 6 giugno

Degustazione guidata “Volando in Sicilia”

Dalle nostre terre siciliane un confronto tra annate vecchie e correnti. Durante la degustazione sarete guidati alla scoperta delle evoluzioni dei vini nel corso degli anni, delle diverse tecniche utilizzate e dei motivi che ci legano all’isola. Per l’occasione saranno in assaggio tre diverse annate di Nero Musqué...più una piccola sorpresa.

La degustazione è organizzata su prenotazione con la possibilità di scegliere l’orario preferito dalle 17.30 alle 19.30 e si svolgerà in tavoli separati e distanziati.

- Tempo previsto: 1 ora e mezza circa. Costo a persona: euro 15.

Mercoledì 10 giugno

“Messaggi in bottiglia”

Una degustazione inconsueta che nasce dalla volontà di creare un’occasione in più per incontrarci e condividere le nostre esperienze nel mondo del vino. Ogni persona porterà, a propria scelta, una bottiglia da degustare insieme per scoprire i “messaggi” che ogni vino racconta. Ovviamente una bottiglia sarà proposta anche da noi.

Al vostro arrivo vi faremo accomodare in postazioni separate e ci prenderemo un po’ di tempo per stappare e coprire le bottiglie in modo da lasciar parlare il vino senza condizionamenti.

La degustazione è organizzata su prenotazione, i posti sono limitati a massimo 10 persone per 10 vini. Le bottiglie saranno disinfettate prima della degustazione.

Orario: ore 20.30

- Tempo previsto: 1 ora e mezza circa. Costo a persona: gratuito.

Sabato 13 giugno

EnoQuiz

Una degustazione, o per meglio dire un gioco, per mettersi alla prova nell’assaggio di 6 vini alla “cieca”, serviti nei nostri calici di vetro nero. A ogni tavolo, di coppia o piccolo gruppo, verrà consegnato un foglio con domande a risposta multipla riguardanti le caratteristiche dei vini, le lavorazioni e i sentori principali. Non sarà un gioco “contro” altre squadre, ma una sfida con se stessi nel cercare di rispondere correttamente. In palio una bottiglia di vino: superato un minimo di domande corrette ogni squadra riceverà in premio una bottiglia di Moro Polo. Per chi invece risponderà correttamente a tutte le domande il premio sarà una bottiglia di Nero Musqué.

La degustazione è organizzata su prenotazione con la possibilità di scegliere l’orario preferito dalle 16.30 alle 19.30 e si svolgerà in tavoli separati e distanziati.

- Tempo previsto: 1 ora circa. Costo a persona: euro 15.

Informazioni generali

Per partecipare alle degustazioni guidate è richiesta la prenotazione. I posti sono limitati.

Per info e prenotazioni: 0429 94128 – info@calustra.it

Le degustazioni si svolgono all’aperto nel giardino della cantina in tavoli separati e distanziati.

In caso di pioggia le degustazioni saranno rinviate a data da definire.

La “Degustazione Classica” e “Wine in Black” possono essere svolte tutti i giorni della settimana su prenotazione.

Vi ricordiamo che è sempre possibile degustare un calice di vino in abbinamento a un tagliere di salumi e formaggi locali.

Il punto vendita è sempre aperto per i vostri acquisti.

Ca’ Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

info@calustra.it www.calustra.it

https://www.facebook.com/CaLustraVinoDegliEuganei