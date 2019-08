Degustazioni di frutta fresca e di stagione a suon di musica sul Liston

Giovedì 8 agosto invece i prodotti padovani di Campagna Amica si spostano in centro città, dalle 10 alle 12, sul Listòn, di fronte al Municipio, per le degustazioni di frutta fresca e di stagione a suon di musica. L’evento infatti sarà arricchito dallo speciale concerto acustico eseguito in collaborazione con Padova Musica. Con questa colonna sonora live gli agricoltori di Campagna Amica Padova distribuiranno assaggi di frutta fresca per far conoscere il valore e l’importanza del km zero in termini sostenibilità e biodiversità. Verranno forniti anche consigli utili su come sfruttare al meglio le proprietà di frutta e verdura di stagione per combattere il caldo rinfrescare e garantire ai pasti quotidiani il giusto apporto di nutrienti.

L'anguria

L’anguria è il frutto per eccellenza dell’estate, l’immagine della freschezza e del gusto nel pieno del solleone. Oltre che gustosissima, è ricca di proprietà e benefici per la salute.

La pianta dell’anguria, o cocomero, il cui nome scientifico è Citrullus Vulgaris, appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae. Il suo frutto è molto voluminoso e ha una forma sia rotonda che ovale e può superare il peso di 20 chilogrammi. La pianta, un’erbacea annuale dal fusto strisciante e peloso, è molto prolifica e un singolo esemplare può arrivare a produrre anche cento angurie. È composta per il 95 per cento di acqua, combinata con il licopene, antiossidante tipico del pomodoro, che conferisce alla polpa la tipica colorazione rossa. Questo frutto rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l’organismo, migliora l’aspetto della pelle e dei capelli, aiuta la circolazione e la solidità delle ossa.

La polpa dell’anguria contiene vitamine A e C, potassio, fosforo e magnesio. La presenza di vitamina C e potassio in particolare avrebbe un’azione depurativa e detossificante che lo rende un frutto ideale per contrastare in maniera naturale la ritenzione dei liquidi, il gonfiore alle gambe e l’ipertensione.

Il mercato coperto a Padova

A Padova in via Vicenza 23, ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19 gli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica Padova propongono una rassegna di appuntamenti con laboratori dedicati ai prodotti di stagione e tanti assaggi freschi e gustosi, ovviamente “made in Padova”.

Il Mercato Coperto Padova Km Zero è il punto d’incontro fra gli agricoltori e i cittadini all’insegna delle tipicità di stagione e del territorio. I venti produttori di Coldiretti Campagna Amica Padova propongono oltre alla vendita diretta dei prodotti freschi e di stagione anche attività di animazione, degustazioni e dimostrazioni dedicate all’ortofrutta, ai latticini, alla carne, al pane e alle farine, alle confetture e molto altro ancora.

Gli ospiti del Mercato Coperto hanno la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Sulla pagina Facebook Mercato Coperto Padova km zero saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative.

Info web

https://www.facebook.com/coldirettipadovakm0/