“Degusta in musica”: concerti in piazza e degustazioni Sotto il Salone

L’appuntamento in piazza è ogni giovedì sera, dal 14 giugno al 30 agosto.

Un’occasione per conoscere i prodotti enogastronomici del territorio padovano e di tutto il Veneto, accompagnati dalla musica live di grandi artisti in concerto.

Il primo appuntamento è per giovedì 14 giugno, in Piazza delle Erbe alle ore 21. Si esibirà Furio dei Pitura Freska con la sua band Ska-J… il divertimento è assicurato!

La manifestazione fa parte degli appuntamenti di "Aspettando il salone dei sapori", un ricco programma di eventi, organizzati dal Comune di Padova, Assessorato al commercio, per gli 800 anni del Palazzo della Ragione.

Ogni giovedì sera le degustazioni nei bar, banchi e negozi del “Sotto il Salone”, inizieranno alle ore 19 e continueranno fino alle 22.30.

Una bella occasione per stare insieme, in Piazza delle Erbe o in Piazza dei Frutti a seconda della programmazione, ascoltando buona musica e apprezzando il meglio dei prodotti locali.

Informazioni

Evento facebook https://www.facebook.com/events/179034156146937/

http://salonesapori.it/degusta-in-musica/