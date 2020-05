Degustazioni, su prenotazione, a Ca' Lustra: vino e tagliere di salumi e formaggi

Tornano ad aprirsi le porte della cantina Ca’ Lusta con alcune degustazioni guidate. Non ancora eventi e degustazioni partecipate come si era soliti fare, ma il piacere condividere un bicchiere di vino all’aria aperta.

Ecco quindi che a partire da questo weekend si possono prenotare le degustazioni guidate dei nostri vini e ci sarà la possibilità di godersi un calice abbinato a un tagliere di salumi e formaggi di Faedo. Vivrete così un momento di relax gustando i sapori e i profumi del territorio.

Le proposte

Degustazione classica

La degustazione classica prevede l'assaggio di cinque vini della produzione della cantina accompagnati da assaggi di formaggi locali con pane o grissini. Durante la degustazione verrete guidati nell'assaggio dei vini, avrete modo di conoscere la storia dell'azienda, la filosofia di produzione e le tecniche di affinamento utilizzate.

Tempo previsto: 1 ora circa. Costo a persona: euro 10.

“Wine in black”: degustazione alla cieca

Per chi vuole avvicinarsi al vino in maniera divertente e curiosa “Wine in black” è l’esperienza che porta a mettersi in gioco grazie all'utilizzo dei calici in vetro nero.

Verranno serviti sette vini diversi in tre tornate e grazie alle nozioni del sommelier potrete scoprire la vasta gamma di profumi e sensazioni gustative dati dal vino. L'obiettivo della degustazione non è indovinare il vino che avete nel calice, ma fare attenzione alle proprie sensazioni senza preconcetti derivanti dal colore, realizzando quanto la vista influenzi il nostro modo di percepire la realtà.

Avrete inoltre modo di conoscere la storia dell'azienda, la filosofia di produzione e le tecniche di affinamento utilizzate.

Tempo previsto: 1 ora - 1 ora e mezza circa. Costo a persona: euro 15.

Info e prenotazioni

Le degustazioni sono organizzate su prenotazione per coppie e piccoli gruppi nel giardino della nostra cantina, immersi nel verde dei Colli Euganei.

Per prenotare: 0429 94128

Vi ricordiamo che il nostro punto vendita è aperto con i seguenti orari:

Dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18. 30

Domenica 10 – 12.30 e 14.30 – 18.30

«Siamo felici di poterci incontrare di nuovo, naturalmente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste.

Abbiamo in cantiere molti altri progetti, vi aspettiamo in cantina per scoprirli».

Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

info@calustra.it www.calustra.it

Facebook https://www.facebook.com/CaLustraVinoDegliEuganei