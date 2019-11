Una giornata dedicata allo Champagne a Selvazzano Dentro

Sabato 16 novembre 2019 dalle ore 10 alle 16, presso il Centro Congressi La Bulesca – Selvazzano Dentro (PD), si terrà il seminario a cura di Marco Pozzali "Una giornata dedicata allo Champagne". La Champagne e lo Champagne, tra contemporaneità, futuro e passato: «Champagne: un nome che evoca tutto il fascino e il piacere del più conosciuto e rinomato vino con le bollicine del mondo. Un mito che ha attraversato secoli di storia connotando, con il proprio allure, non solo eventi di levatura straordinaria ma anche piccoli istanti di gioia familiare. La danza del suo fine perlage che nobilita le tinte del giallo oppure del rosa, gli eleganti profumi, la struttura avvolgente e screziata, la freschezza e la longevità, sono solo alcuni degli aspetti che rendono davvero unico e inimitabile questo vino.

Champagne è una regione, un lembo di Francia dove da cinquecento anni si producono, appunto, i più prestigiosi vini con le bollicine del mondo. Champagne è anche un luogo dove la terra, le pietre, le colline hanno una composizione unica e irripetibile; il gesso e le fossilizzazioni marine sono la dimora su cui si appoggiano e crescono splendide vigne. In questa area geografica c’era un mare. Un mare che, presumibilmente settanta milioni di anni fa, ritirandosi, regalò al suolo stratificazioni gessose alte anche più di duecento metri (chiamate craie).

In seguito a un terremoto poi, circa quindici milioni di anni fa, si aprirono falde enormi tra i gessi che si mescolarono con la terra e con molti minerali. Un’area del tutto peculiare che connota fortemente l’uva e il vino. Il gesso del sottosuolo assorbe il calore dei raggi solari durante il giorno, la notte lo rilascia lentamente e regola inoltre assai bene il flusso delle acque, trattenendo quelle in eccesso per poi rilasciarle in caso di siccità. La terra sa anche assecondare i fattori atmosferici e climatici: l’area della Champagne si trova, infatti, nel nord della Francia e il sole non è così forte come in altre aree vocate alla viticoltura. Alcune zone sono collinari e boschive, l’aria dell’Oceano non fatica, però, ad arrivare. Questo è un perfetto micro equilibrio territoriale che concorre a determinare la finezza delle uve, l’importante acidità che permette una lunga conservazione del vino e l’eleganza dei suoi profumi». (Marco Pozzali).

Preside il Seminario Marco Pozzali - Expertise di Champagne – Giornalista e scrittore. Si studieranno nella sessione del mattino (Inizio lavori ore 10):

Le differenti aree geografiche, geologiche e climatiche, i Villages, i Grand Cru, le tradizioni, l’apporto dei Vignérons, delle cooperative e il lavoro delle Maisons.

Il Terroir come fattore umano.

Una fotografia dei vitigni (anche i minori).

E si degusteranno:

Lancelot-Pienne – Champagne Blanc de Blancs Cuvée Table Ronde - Extra Brut Grand Cru S.A.

Bonnet-Gilmert – Champagne Blanc de Blancs Cuvée de Réserve – Brut Grand Cru S.A.

J. Charpenier – Champagne Millésime Brut 2009

Drappier – Brut Nature Dosage Zerò Rosè

Geoffroy – Champagne Rosé De Saignée Brut 1er Cru S.A.

Alle 12.30 ci fermeremo per una pausa pranzo libera.

Nella sessione del pomeriggio (Inizio lavori ore 13.45):

Champagne, un vino di Metodo (Champenois) o di luogo?

Il concetto di Cuvée e quello di Parcellare.

Malolattica sì, malolattica no. Fermentazione in legno sì, fermentazione in legno no.

Bouchon liège: l’antico e il moderno a confronto.

Sapidità, mineralità, verticalità, concetti veri o parole al vento?

E si degusteranno:

Vazart-Coquart – Champagne Blanc de Blancs Grand Bouquet – Brut Grand Cru 2012

J. L. Vergnon – Champagne Conversation - Brut Grand Cru S.A.

Jean Vesselle - Prestige Brut Grand Cru - millesimato 2008

Marie Courtin – Blanc de Noirs Résonance Extra Brut S.A.

Al termine verrà rilasciata un attestato di partecipazione.

Informazioni, contatti e iscrizioni

Data : sabato 16 novembre – dalle ore 9.30 alle ore 16.

Sede: Ristorante La Bulesca – via Fogazzaro, 2 – SELVAZZANO DENTRO (PD)

Contributo di partecipazione :

Quota intera: 80 euro

Quota ridotta Soci AIS – FIS – FISAR – ONAV – WSET: 75 euro

Quota ridotta Soci Arte&Vino: 70 euro

Modalità di pagamento

Acquisto online: http://bit.ly/2N7Gr7A

A mezzo bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale Arte&Vino - Iban IT07Y0533636340000046692751 - Causale : Seminario Champagne a cura di Marco Pozzali (Nel caso venga utilizzata questa modalità di pagamento, pregasi inviare prima dell'acquisto una mail di conferma disponibilità posti a: segreteria.artevino@gmail.com).

Arte&Vino Associazione Culturale – Mail: segreteria.artevino@gmail.com

Cell. 392/755.92.06.

