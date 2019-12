Concerto-spettacolo "Delfini Forever" al Piccolo teatro

Giovedi 9 gennaio 2020, ore 20.45, al Piccolo Teatro di Padova in programma il concerto-spettacolo per ricordare amici (e tempi) indimenticabili – Renzo Levi Minzi con Giorgio Castellani accompagnati da Le Sensazioni – ospiti speciali Nicola Congiu e Consuelo Placa – con la partecipazione straordinaria di Sergio Ricci. L’utile dell’evento sarà destinato a Il sogno di Stefano – Onlus.

L’Associazione Tempi e Ritmi organizza un evento per celebrare Renzo Levi Minzi e la sua carriera di cantante, per tanti anni voce de “I Delfini”, ancora sulla scena in Italia e all’estero con la sua grinta e la sua voce inconfondibile ed allo stesso tempo per ricordare, assieme a Giorgio Castellani (membro originario de I Delfini) anche gli amici Franco Capovilla, Sergio Magri e Mario Pace (gli altri “Delfini”) purtroppo prematuramente scomparsi. Sarà un concerto-spettacolo in cui Renzo, con il supporto e la “memoria storica” di Giorgio, assieme a “Le Sensazioni” (Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Valerio Poncini, Max Marchioli) riproporrà dal vivo i più grandi successi (da “Tu te ne vai” a “Tu devi ritornar da me” da “Il mio dolore” a “Stasera sono solo” e tani altri) del gruppo beat padovano per antonomasia, capace di vincere “Bandiera gialla”, di incidere anche all’estero e di volare oltre Oceano per apparire addirittura alla tv Usa CBS all’Ed Sullivan Show.

Impreziosiranno la serata gli ospiti speciali Nicola Congiu (grande amico di Renzo, che ha avuto collaborazioni all’estero con artisti del calibro di Celine Dion, Mariah Carey, solo per citarne alcuni, ed anche riconosciuto come “Il migliore Elvis mondiale” a Graceland) e Consuelo Placa (una delle più belle ed intense voci del panorama italiano).

Ciliegina sulla torta, la partecipazione straordinaria di Sergio Ricci, apprezzatissimo imitatore di cantanti e personaggi, cabarettista noto al grande pubblico anche per aver impersonato il fantomatico cantante di liscio “Tony Corallo” (con il tormentone “Lauretta mia…”) nei programmi tv di Giorgio Panariello e Carlo Conti.

L’evento è patrocinato da Lions Club Padova Morgagni e l’utile dell’iniziativa sarà destinato a “Il sogno di Stefano – Onlus”.

Sostenitori euro 15 – Regular euro 10 (+ diritti di prevendita)

Prevendite da fine novembre presso

Cartoleria Prosdocimi piazzetta Perdocchi 10

Cartoleria C’era una volta, via Asolo 9

Tabaccheria Valente Stefano, via Armistizio 70

Carto Edicola Ruggero, zona Mandria via Armistizio 289

ONLINE con carta di credito su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Info su www.tempieritmi.it tel. 351.9220080

https://www.facebook.com/events/556739028502473/

https://www.piccolo-padova.it/delfini-forever/

https://www.musicaespettacolo.it/2019/12/06/delfini-forever/