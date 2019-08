Serata-tributo a I Defini e spettacolo "Nemici come prima" all'arena di Montemerlo

Doppio appuntamento per l'ultimo fine settimana di agosto all'arena di Montemerlo. Venerdì 30 la serata in ricordo della band I Delfini, sabato 31 l'ultimo appuntamento teatrale dell'anno con "Nemici come prima".

Ricordando Capovilla, Madri e Pade

Venerdì 30 agosto alle 20.45 torna la serata in ricordo di “Titti” Franco Capovilla, Mario Pace e Sergio Magri, tutti componenti de I Delfini, una delle poche realtà musicali nel panorama del beat italiano ad avere successo anche oltre oceano, pubblicando dischi negli Stati Uniti e partecipando a vari programmi televisivi americani. A ricordare i musicisti nella serata-concerto organizzata da Franco Maria Serena e Bacchiglione Beat, saliranno sul palco, presentati da Chiara Perin: I Plebei, Ghibli, The Mope, i Crazy Diamonds, la Serena Rock Band, The Acoustic Mood e i Barcollo Ensemble.

Ingresso libero

"Nemici come prima"

Sabato 31 agosto alle 21.30 ultimo appuntamento teatrale del 2019 con ospiti gli attori della compagnia Trentamici dell’Arte, interpreti di “Nemici come prima” di Gianni Clementi e la regia di Gianni Rossi. In scena una commedia brillante, moderna e audace, che porta a una riflessione sui rapporti familiari e su quanto spesso siano complicati, una fotografia spietata e crudele della società attuale. "Nemici come prima" è ambientato nella sala d’attesa del reparto di terapia intensiva, dove viene ricoverato il ricco proprietario di una catena di macellerie. Nell’attesa di aver notizie del malato emergono le diverse personalità di figli e aprenti, lo spasmodico desiderio di ereditare, che cancella ogni pudore, falso rigore esistenziale, finto attaccamento affettivo.

Biglietto unico 8 euro (7 euro soci Proloco, gratuito under 14 accompagnati)

Informazioni

Pro Loco Montemerlo

340.5381060

proloco@montemerlo.it