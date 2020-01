Al Teatro Polivalente Don Bosco lo spettacolo "Delitto perfetto"

Il Gruppo teatrale Dimensione Arte presenta lo spettacolo "Delitto perfetto", di Frederick Knott, regia e a adattamento di Alberto Frasson. Appuntamento al Teatro Polivalente Don Bosco di Padova il 15 febbraio 2020 alle ore 21.

In questo testo teatrale di Frederick Knott, che Alfred Hitchcock utilizzerà per girare l’omonimo film nel 1954, troviamo, oltre agli immancabili ingredienti del giallo (tensione, suspence, colpi di scena), anche un’interessante dimensione psicologica dei personaggi per cui, alla fine dei conti, non è possibile stabilire chi sia davvero la vittima e chi il carnefice. Verità e menzogna albergano in ognuno di loro…come, forse, in ognuno di noi.

Biglietto d’ingresso intero: 8 euro. Ridotto: 7 euro (13/16 anni e over 65). Studenti: 5 euro previa presentazione del badge. Gratuito: 0/12 anni – Persone diversamente abili.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Prenotazione telefonica al 3337680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 – dalle 15.30 alle 18.30 (posto riservato fino alla 20.30 della serata).

Web: http://www.facebook.com/events/199333477870822/