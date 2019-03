Demo di pasticceria moderna con Carlo Pozza e i prodotti Cesarin a Piove di Sacco

Vieni a scoprire i prodotti di Cesarin! Assieme al maestro AMPI Carlo Pozza scoprirai le novità di Cesarin, in modo particolare la deliziosa frutta semicandita. Mignon, torte da forno, il fantastico panettone alle verdure...tutto presso la nostra sede! Contattaci per sapere come partecipare.

Evento riservato ai liberi professionisti. Appuntamento il 18 marzo dalle ore 14 alla sede Aliben di Piove di Sacco.

La quota di partecipazione verrà restituita in forma di prodotti Cesarin di pari o valore superiore.

Info web

https://www.facebook.com/events/395668834319158/