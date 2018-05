“Una democrazia possibile” presentazione libro alla sede di Coalizione Civica

La Sede Pensante di Coalizione Civica, Corso del Popolo 2 a Padova, è lieta di invitarvi venerdì 25 maggio alle ore 20.45 all’incontro con Marco Almagisti per la presentazione del libro:

Una democrazia possibile

Politica e territorio nell’Italia contemporanea.

Dettagli

Quali sono le caratteristiche della democrazia italiana? Da quali sorgenti origina la sua particolare fisionomia? Come mai l’Italia è l’unica democrazia consolidata ad aver visto crollare l’intero sistema politico negli anni Novanta? E quali strade si stanno percorrendo per superare una crisi politica ormai ventennale? Il libro aiuta a comprendere le dinamiche profonde del caso italiano con un approccio di politologia storica che collega la nascita e l’evoluzione delle istituzioni democratiche con le matrici culturali presenti nei contesti locali. Ricostruendo le vicende dei partiti nell’Italia contemporanea e di due società locali emblematiche quali il Veneto “bianco” e la Toscana “rossa”, il testo evidenzia come la politica italiana di oggi affondi le sue radici nei conflitti irrisolti della storia del paese.

L'autore

Marco Almagisti è docente di “Scienza politica” presso l’Università di Padova. E’ coordinatore dello standing group “Politica e storia” della Società italiana di Scienza politica (SISP) con Carlo Baccetti (Università di Firenze) dal 2015. E’ membro della Società di Studi Elettorali (SISE)e della Società per lo Studio della Diffusione della Democrazia (SSDD). E’ stato responsabile del progetto “Il voto sotto esame”, in collaborazione con il Centro Giorgio Lago dell’Università di Padova e il Corriere del Veneto, per l’analisi delle campagne elettorali.