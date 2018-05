Dente e Guido Catalano in "Contemporaneamente insieme anche d'estate” al Parco della Musica

Riparte il tour di Dente e Guido Catalano con il loro "Contemporaneamente insieme anche d'estate”, uno spettacolo inedito e originale con la regia di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, che va in scena il 21 luglio al Parco della Musica.

I protagonisti

Guido Catalano è un poeta e uno scrittore che pubblica per Rizzoli e collabora con Il Corriere della Sera Torino e Smemoranda. La sua scrittura è ciò che più si avvicina al mondo della musica.

Dente è un nome di punta della musica italiana, un cantautore dal linguaggio raffinato, dotato di grande originalità e di un indiscutibile talento. La sua musica è ciò che più si avvicina al mondo della poesia.

Lo spettacolo

“Contemporaneamente insieme anche d’estate” prevede uno spettacolo rinnovato, che intreccerà nuovi fili di musica e parole, consegnando, anche questa volta, un’esperienza singolare, difficilmente definibile con un semplice aggettivo; non un reading, non un concerto, ma rime semiacustiche, metafore in quattro quarti, in cui il poeta torinese ed il cantautore emiliano incrociano chitarra e penna per parlare d’amore a modo loro, giocando con le parole e con il pubblico.

Biglietti

Posti limitati: 500 posti a sedere

Prevendite disponibili:

https://www.diyticket.it/ events/Musica/1177/ dente-e-guido-catalano-cont emporaneamente-insieme